Larissa Manoela posta fotos com ex-namorado na praia e web especula reconciliação

Larissa Manoela curte praia no Rio com ex-namorado Instagram (Reprodução)

Larissa Manoela postou cliques ao lado de ex-namorado André Luiz Frambach no último domingo (3) e movimentou a web. Isso porque fãs da atriz especulam uma possível reconciliação.

As fotos foram tiradas em uma praia no Rio de Janeiro. Larissa e André estavam acompanhados dos amigos Eike Duarte e Natalia Vivacqua, e a filha do casal, Filipa.

“Domingo divertido”, escreveu Larissa na postagem em seu feed do Instagram. Confira:

“Que domingo, meus amigos, que domingo”, escreveu, por sua vez, André Luiz nas suas redes sociais.

Nenhum dos dois, porém confirmou oficialmente a volta no namoro. Mas nos comentários, a torcida se mostrou grande. “Esse casal”, “Namorem logo” e “Pra mim você e Larissa já estão mais que assumidos, obrigada!”, foram apenas algumas das menções nas páginas dos famosos.

Post raro

No fim de semana, um outro post chamou a atenção. O apresentador Tiago Leifert compartilhou em suas redes sociais uma foto rara da filha, Lua. No clique, a pequena, de um ano de idade, aparece brincando em um cercadinho rodeada de muitas bolas.

“Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso q eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar”, escreveu o jornalista na legenda do post.

Na última quinta-feira (30), a também jornalista e esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, fez um desabafo no Instagram. Ela revelou que não se sente forte o tempo todo.

“Recebo muitas mensagens aqui de pessoas dizendo assim: ‘nossa, Daiana, como você está forte o tempo diante de tudo que vocês estão passando!’. E quero dizer que isso não é verdade. Ninguém está forte o tempo todo”, afirmou em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Lua, filha de Daiana e Tiago, faz tratamento contra um retinoblastoma, um câncer raro ocular.

