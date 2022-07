Homofobia vira assunto em ‘Pantanal’ e José Leôncio defende Zaquieu

Mostrando que não é uma cópia da primeira versão da novela, exibida em 1990, o remake de “Pantanal” vai debater a homofobia sofrida por Zaquieu (Silvero Pereira) de uma maneira diferente.

Em cenas que ainda estão por vir, José Leôncio (Marcos Palmeira) não vai passar o pano para os peões de sua fazenda ao saber que o mordomo da família Novaes está sofrendo preconceito em suas terras. Na trama, nem Tadeu (José Loreto), filho do todo poderoso, vai escapar da lição do rei do gado.

No remake de “Pantanal”, o rei do gado vai atrás dos seus funcionários e dá uma bronca daquelas. Ele chegará furioso ao galpão e manda um recado para todos os peões e ainda questiona o por que de ninguém ter evitado Zaquieu de ter pegado a chalana.

"Pantanal": José Leôncio (Marcos Palmeira) critica postura de peões e fala que homofobia é crime (Reprodução/Globo)

Depois do sermão, Tibério (Guito) afirma que na fazenda eles não estão acostumados com “esse tipo de gente”. Sem paciência, José Leôncio ordena que todos mudem de postura: “”Então é bom o povo aqui se acostumar! Isso que vocês fizeram tem nome e não é piada. Chama-se homofobia e é crime”, grita o pai de Jove (Jesuíta Barbosa), lembrando que no passado eles fizeram o mesmo com o seu herdeiro.

Em seguida, Tadeu acaba se metendo na conversa e tira sarro do pai: “Então vai todo mundo preso”, atiça o filho de Filó (Dira Paes), deixando o milionário ainda mais irritado.

LEIA TAMBÉM: ‘Cara e Coragem’: Fuga de Jonathan termina e ele fala sobre a morte de Clarice

Zaquieu (Silvero Pereira) sofre ataques homofóbicos em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

“Pois é isso mesmo que devia acontecer se esse país fosse sério. Comigo, com vocês e com todo mundo que ri do “jeitinho dele”! Xadrez! Pelo que pude ver é de um a cinco anos!”, rebate o José Leôncio.

A conversa sobre homofobia não para por aí e José Leôncio continua dando uma lição nos peões: “Você não sabia que isso era tão sério. Assim como eu! A verdade é que nós nascemos e crescemos rindo disso... Achando que o que um sujeito fazia entre quatro paredes era prova de caráter... De valor. Mais, acontece, que isso num é!”, dirá ele.

"Pantanal": Tadeu (José Loreto) não acredita que o pai expulsaria os filhos da fazenda (Reprodução/Globo)

Para encerrar o papo, o fazendeiro dirá que todos precisam aprender a respeitar, ou terão que fazer as malas: “Ainda que seja um filho seu?”, perguntará Tadeu. E José Leôncio responde: “A começar por eles, Tadeu... Que é pra servir de exemplo pros outro!”.

LEIA TAMBÉM: Problema de saúde afasta Jojo Todynho da final da ‘Dança dos Famosos’