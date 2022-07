Estreias do Globoplay em julho incluem ‘Eduardo e Mônica’ e série da ‘Turma da Mônica’

Chegou o mês de julho e, com ele, as novidades do catálogo do Globoplay. Estão previstas cerca de 14 produções novas no catálogo - além de novidades que podem sair ao longo do mês.

O destaque do mês vai para a estreia da série live-action da “Turma da Mônica”. Ela acontece no mesmo universo dos filmes recentes, com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira e Emilly Nayara nos papéis principais. A primeira temporada deve focar na chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) e os problemas que isso gera para a turminha.

Tem também a estreia de “Eduardo e Mônica” na plataforma. O filme, inspirado na música de Renato Russo, traz Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis do casal principal.

Outro título do cinema nacional a entrar para o catálogo é “Medida Provisória”, primeiro filme de ficção dirigido por Lázaro Ramos. A trama distópica chama a atenção pelo elenco de peso que inclui, entre diversos nomes conhecidos das novelas da TV Globo, o ator Alfred Enoch, de “Harry Potter” e “How to Get Away with Murder”.

Duas séries recebem os episódios finais das temporadas correntes em julho: “Sob Pressão” e “The Good Doctor”, ambas no quinto ano. Tem também a inclusão de duas novelas clássicas: “Pedra sobre Pedra”, de 1992, e “Guerra dos Sexos”, de 1983.

Confira as estreias previstas para julho:

01/07 - Meu Amigãozão – A Maior Aventura de Todas

04/07 - Guerra dos Sexos

07/07 - The Good Doctor – T5.2

08/07 - O Clube – T3

14/07 - Clube do Araújo – T2

15/07 - Medida Provisória

18/07 - Pedra sobre Pedra

25/07 - Por Amor

29/07 - Eduardo e Mônica

Sem dia definido - Turma da Mônica - A Série

Sem dia definido - Charmed T4

Sem dia definido - High

Sem dia definido - Private Eyes

Sem dia definido - Magnum P.I T3

Leia também: Estreias do Amazon Prime Video em julho incluem ‘Casa Gucci’ e ‘Spencer’