Criadores de ‘Stranger Things’ revelam quais cenas da 4ª temporada foram improvisados

O Volume 2 da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ chegou ao Netflix em 1º de julho, entregando uma épica conclusão de quatro horas aos fãs da série. Após o lançamento do final, os escritores compartilharam no Twitter quais momentos dos episódios incrivelmente emocionantes foram improvisados.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers.

Primeiro, eles não perderam tempo em quebrar todos os nossos corações, revelando que as últimas palavras de Eddie (Joseph Quinn) para Dustin (Gaten Matarazzo) – “eu te amo, cara” – vieram de Quinn.

Pouco depois, a conta dos roteiristas twittou outra improvisação, revelando que o lamento desesperado e comovente de Lucas de “Erica, socorro” era do próprio Caleb McLaughlin.

Se o final de tudo é emocionante?

Com certeza algumas cenas fizeram os fãs ficar com os olhos marejados. Uma das melhores características da série, desde seu início, é ter uma produção densa em termos de escala e narrativa. Sem falar que a principal série de ficção científica da Netflix segue o regime colaborativo com o elenco e a equipe sempre em debates para criar o produto final que vemos na tela.

Os irmãos Duffers revelaram mais um momento de espontaneidade do elenco com Winona Ryder e David Harbour. Na cena, Joyce e Hopper deveriam ter apenas um “grande beijo”, mas Ryder e Harbour decidiram adicionar o segundo momento de intimidade mais terno no dia em que filmaram a cena. Joyce está tendo flashbacks horríveis sobre a perda de Bob (Sean Astin), mas Hopper garante a ela que desta vez será diferente.

No final da temporada 4 de ‘Stranger Things’, cada um desses momentos carrega uma quantidade incrível de peso emocional, ajustando a história entre algo devastador e ao mesmo tempo encantador.

A morte de Eddie se torna muito mais dolorosa do que teria sido sem ele usar seus últimos suspiros para dizer a Dustin que o amava.

A dor de Lucas enquanto Max está morrendo em seus braços é muito mais angustiante pela dor desenfreada na voz de McLaughlin enquanto ele clama por ajuda sem sucesso.