Atriz Mariana Rios completa 37 anos e celebra com foto ousada de topless: ‘Tô de parabéns’

A atriz e apresentadora Mariana Rios completa 37 anos nesta segunda-feira (4) e fez a alegria dos seus seguidores com uma comemoração ousada. Ela postou uma foto em seu Instagram, em preto e branco, fazendo topless (veja abaixo).

Na legenda da publicação, a mineira escreveu: “Hoje eu tô de parabéns! 4 de julho. Meu aniversário”.

Na foto, ela aparece usando apenas uma calcinha fio-dental e mostra a boa forma. Para esconder os mamilos, usou um emoji de coração.

Logo depois, ela recebeu muitos comentários de famosos: “Você tá de parabéns todos os dias - feliz aniversário”, postou o apresentador Danilo Gentili. “Parabéns Mari!!!!! Love”, disse Adriane Galisteu.”Parabéns, Mariana. Conterrânea! Felicidade pouca é bobagem! Desejo em excesso pra você”, disse Guito, o Tibério da novela “Pantanal”.

Já os fãs ressaltaram a beleza da atriz: “Deusa”, disse uma admiradora. “Que corpão”, comentou outra.

Mariana ficou famosa pelo seu papel na novela “Malhação”, da TV Globo, em 2008. Ela interpretou Yasmin, que ficou marcada pelos bordões “Jesus, apaga a luz” e “Menina, tô bege!”.

Depois de anos atuando, ela também investiu na carreira de cantora e tem três álbuns gravados. Entre as músicas de sucesso dela está o hit “Viver Sem Ti”, em parceria com o grupo Exaltasamba.

Nova contratada da RecordTV

Mariana Rios foi contratada pela RecordTV e é a nova apresentadora do reality show “Ilha Record”, de deve estrear no próximo dia 18. O programa teve sua primeira edição no ano passado sob o comando de Sabrina Sato, mas agora será a mineira a responsável por guiar as personalidades que precisam superar desafios em uma ilha paradisíaca.

Na disputa, 13 famosos vão encarar provas desafiadoras e muitas aventuras em busca do tão sonhado tesouro perdido. Entre os participantes estão Solange Gomes, Ste Viegas, Whendy Tavares, Vitória Bellato, Bruno Sutter e Kaio Viana.

