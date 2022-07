Kate e William criam estratégia para contar ao filho que ele pode ser rei

Não é novidade que a linha sucessória ao trono do Reino Unido, eventualmente, alcançará os filhos do príncipe William e Kate Middleton. Quando o príncipe Charles se tornar rei do Reino Unido, todos vão “subir”, por assim dizer, na linha de sucessão. Isso significa que todos os seus netos deverão igualmente pedir permissão dele para se casarem, de acordo com uma informação do Express UK.

Quando Charles for rei, as próximas seis pessoas na linha de sucessão ao trono serão, nesta ordem: o príncipe William, o príncipe George, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, o príncipe Harry e, em seguida, o filho de Harry, Archie.

Embora o filho primogênito de Kate e William não suba ao trono tão cedo, afinal ele é apenas uma criança de 8 anos, que inclusive completa aniversário no próximo mês, algo que os especialistas reais acreditam que mudará as coisas entre ele e seus irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, à medida que ele começa a se preparar. por seu papel.

Isso é motivo de preocupação também para os pais, Kate e William, inclusive eles teriam feito um “plano” para garantir que George não fosse informado de uma “forma casual”, assim como foi William, o que acabou refletindo em suas próprias experiências de aprendizagem sobre os deveres reais.

O biógrafo da realeza Robert Lacey, autor do livro ‘Battle of Brothers’, escreveu em uma versão atualizada de seu livro: “William não revelou ao mundo como e quando ele deu a grande notícia para seu filho. Talvez um dia o próprio George nos conte a história”.

“Mas por volta do sétimo aniversário do menino no verão de 2020, acredita-se que seus pais tenham entrado em mais detalhes sobre o que a vida do futuro ‘serviço e dever’ real do pequeno príncipe envolveria particularmente”, escreveu o autor.

Ele acrescentou: “A infelicidade de William com a forma casual em que todo o negócio de seu destino real zumbiu em sua cabeça desde o início”.

O comentarista sobre realeza Rhiannon Mills, do Express UK, disse ainda: “Você não pode esquecer que o príncipe George é extremamente importante como um futuro herdeiro do trono e, inevitavelmente, há, mais nos próximos anos, vai ser cada vez mais foco nele. ‘Mas William e Kate vão querer fazer tudo o que puderem para tentar mantê-lo fora dos holofotes o máximo que puderem”.