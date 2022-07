Chris Hemsworth revela razão pela qual aceitou fazer ‘Thor: Amor e Trovão’

O ator australiano, que está atualmente em ‘Spiderhead’, filme da Netflix, interpreta Thor mais uma vez no próximo lançamento do Marvel Cinematic Universe (MCU). Com estreia agendada para dia 7 de julho nos cinemas brasileiros, ‘Thor: Amor e Trovão’ pode significar o último filme de Chris Hemsworth no papel de Thor Odinson, o deus do trovão.

Será seu quarto filme independente depois de Thor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).

Em uma entrevista recente à Vanity Fair, Hemsworth, porém, teria considerado dizer não ao novo filme se não fosse pelo retorno do diretor de Ragnarok, Taika Waititi. “Eu não sei se teria feito outro se Taika não tivesse dito sim, ele ia fazer”, disse Hemsworth.

“Ele havia escrito esse lindo roteiro que era uma comédia romântica maluca, louca e romântica ambientada no espaço e que eu não tinha visto antes”, acrescentou ele.

‘Thor: Amor e Trovão’ trará Natalie Portman como a Poderosa Thor, Christian Bale como o vilão Gorr e Tessa Thompson como Valquíria, rainha de Nova Asgard, além dos Guardiões da Galáxia.

A trama do novo filme mostrará como os heróis galácticos da Marvel se unirão para derrotar um novo vilão, Gorr, o carniceiro de deus (Christian Bale), um homem determinado a exterminar todos os deuses do universo. Além de ter uma missão genocida, Gorr empunha uma espada mística capaz de destruir planetas inteiros, transformando-o em uma ameaça que ameaça toda a vida.

A apresentação de Jane Foster como a Poderosa Thor nesse filme cria certa dúvida sobre o futuro de Hemsworth, Thor, na lista dos Vingadores. Isso fez surgir perguntas se o personagem de Hemsworth sairá vivo de seu quarto filme do MCU.

Até agora, não houve confirmação pública de que Thor retornará para fazer outro filme da Marvel após ‘Thor Amor e Trovão’ ou não.