Viviane Araújo revela quantos quilos já engordou na gravidez

Grávida de 7 meses de seu primeiro filho, a atriz Viviane Araújo revelou quantos quilos engordou durante a gestação até o momento: apenas 9 kg.

“As semanas são contadas todo sábado, então amanhã vou fazer 30 semanas. Estou me amando grávida, estou me amando com minha barrigona. É lindo demais. O corpo da gente muda, mas é uma mudança, assim, incrível, linda. Antes de eu ficar grávida, eu estava pesando 65kg. Ontem eu me pesei e estou com 74kg”, disse a famosa, de 47 anos, nos stories de seu perfil no Instagram.

Viviane Araújo disse ainda que não pretende fazer cesárea. “A minha ideia é de ter parto normal. Minha médica me apoia, está ali para me ajudar nisso mesmo, né? Mas a gente não sabe. Na hora é que a gente vai sentir como vai ser. E se tudo der certo para eu ter parto normal, vou ter parto normal. Mas se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer cesárea.”

LEIA TAMBÉM: Tiago Leifert posta foto rara da filha: ‘Livre para escolher’

Reta final

Ainda nesta semana, Viviane Araújo não segurou a emoção ao falar sobre a reta final de sua gravidez. A rainha de bateria da escola de samba carioca Salgueiro comentou sobre as expectativas para a chegada de Joaquim.

“Estou terminando. Faltam umas duas semanas para entrar no oitavo mês de gestação. Muito rápido! Daqui a pouco o Joaquim está aqui com a gente. Eu não vejo a hora, não vejo a hora”, disse Viviane Araújo em seu Instagram, com lágrimas nos olhos.

A atriz postou no feed uma foto na praia, com o barrigão à mostra. “Amo praia! Amo sol! E vocês, meus amores, também curtem uma praia? Conta aí!”, escreveu na legenda na publicação.

Confira o clique:

VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: