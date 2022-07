Veja o que rolou na festa de aniversário de Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz completou 29 anos e, para comemorar, reuniu famosos e o marido, o ator Klebber Toledo, em um festão em um espaço de eventos no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (2).

Entre os convidados estavam Ludmilla, Yasmin Brunet, Enzo Celulari, Gkay, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Larissa Manoela, Marcella Rica, Pedro Noaves, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Rayssa Bratillieri.

O look escolhido pela aniversariante chamou a atenção: um vestido vermelho super colado ao corpo com alças de metal e transparência em recorte na parte central. Para compor o visual, luvas de látex.

Veja a publicação de Camila Queiroz em seu perfil no Instagram:

Um momento marcante da festa foi quando Rafa Kalimann, Gkay e Bianca Andrade dançaram ao som da música “Din Din Din”, de Ludmilla, dentro de uma gaiola.

Famosas dançam em gaiola na festa de Camila Queiroz Instagram (Reprodução)

Declaração de Klebber Toledo

Há quatro dias, Camila Queiroz ganhou uma declaração e tanto do companheiro, Klebber Toledo.

“Você é luz!!! O dia de hoje é pra ser comemorado com muita festa e alegria. Hoje é o dia do meu grande amor @camilaqueiroz, uma mulher incrível que ilumina e transforma tudo a sua volta. Amor, você transborda boas energias, sempre forte, determinada, sonhadora, brincalhona com o sorriso de covinhas mais lindo do mundo. Sempre talentosa, responsável e perfeccionista. Gata. Bom, como eu falei, hoje é um dia para se comemorar. Te amo. Parabéns, conte sempre comigo. Sempre quero te ver e te fazer feliz e realizada”, escreveu o ator em post no feed do Instagram.

Confira:

