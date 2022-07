‘Stranger Things’: Esta foi a inspiração para os cabelos dos personagens

Os irmãos Duffers, criadores de ‘Stranger Things’, tinham em mente que a parte sobrenatural fosse fundamentada na ciência de alguma forma. Para conseguir isso, eles colocaram um projeto do governo real chamado MKUltra no enredo da primeira temporada, que formou a base dos experimentos do Dr. Brenner em Eleven. Crimes reais também foram base pelo menos para esta quarta temporada com o vilão Henry Creel.

Num nível menos sinistro, nada mais plausível que os cabelos dos personagens tenham sido inspirados em ícones dos anos 80.

Enquanto o corte de cabelo de Will Byers representa a maneira como sua passagem pelo Mundo Invertido alterou sua capacidade de continuar evoluindo ao lado de seus amigos, Dustin se impressiona com o penteado que desafia a gravidade de Steve. A série realmente traz penteados inspirados por celebridades e personagens clássicos dos anos 80.

A chefe do setor de caracterização da série, Sarah Hindsgaul, compartilhou todas as informações em um bate-papo com a revista Allure. De acordo com Hindsgaul, o estilo de Eleven na temporada 4 foi projetado para parecer que Joyce o cortou no balcão da cozinha para replicar o único estilo que ela sabia fazer: o seu.

O cabelo de Eddie Munson é baseado no de Eddie Van Halen, confirmou Hindsgaul. “Tivemos cinco ajustes de peruca para Joseph Quinn, que interpreta Eddie. Eu estava nervosa em realmente cortá-lo curto em cima. Tem movimento. Eu amo perucas, mas não gosto de perucas que ficam como chapéus. Se você não pode se mover, prefiro não usá-las”.

Mike interpretado por Finn Wolfhard tem o cabelo parecido com o de Eddie e está determinado a ser o Dungeon Master favorito de Hawkins no final. Seria esse o objetivo da semelhança? Steve Harrington teve como inspiração Morten Harket, vocalista da banda dos anos 80 A-ha (assim como Brad Pitt e George Clooney em sua adolescência), Hindsgaul disse à Entertainment Weekly.

O visual de Billy Hargrove foi fortemente influenciado pelo galã dos anos 80, Rob Lowe. “Eu olhei para a foto do ator Dacre Montgomery na primeira vez que ela apareceu, com aqueles olhos grandes, e pensei: ele pode ter esse tipo de corte”, explicou Hindsgaul.

Hindsgaul confessou que o personagem de ‘Flashdance’, Alex Owens, foi a grande referência para o cabelo de Nancy, a princesa de Hawkins.