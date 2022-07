‘Pantanal’: Ator que viveu filho de Tenório fala de acidente na versão original

O remake da novela “Pantanal” não fez apenas os atores do elenco atual ganharem destaque. Com o sucesso da trama, algumas personalidades que fizeram parte da versão exibida em 1990 voltaram a comentar sobre as gravações no Mato Grosso do Sul.

Recentemente, o ator Eduardo Cardoso, que viveu Roberto na versão original da novela, revelou que quase foi mordido por uma cobra de verdade: “Pediram para eu fazer a cena, sem dublê, e eu topei. Tive um período de adaptação com a cobra, aprendi a manuseá-la e pegá-la por trás”, contou ele ao GShow.

Durante a entrevista, Eduardo disse que a cobra era uma jiboia grande: “Levaram um tubo de gás carbônico para ela ficar desacordada. Mas a verdade é que ela apertou meu joelho sim e acabou quase me mordendo”, contou o ator.

Eduardo Cardoso e Marcos Wintter nos bastidores da primeira versão da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Sobre o remake, ele afirma que Roberto deverá ter o mesmo destino que no passado, ou seja, ele será morto por uma sucuri, nas águas do Pantanal: “Chorei quando recebi os capítulos, porque sabia que iria morrer já quase no fim da novela. Foi um baque, como se perdesse alguém que gostasse muito”, relembrou o veterano.

Após 32 anos da exibição original da novela “Pantanal”, Eduardo Cardoso está morando fora do Brasil. Atualmente, ele vive em Orlando, nos Estados Unidos, e trabalha como funcionário público.

Mas, mesmo longe da televisão, o intérprete de Roberto lembra com carinho das gravações no bioma brasileiro: “”Tinha muita cumplicidade com o Ernesto (Piccolo, que vivia o Renato) e o Tarcisinho (que vivia Marcelo)”.

Além da novela de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida na extinta TV Manchete, Eduardo Cardoso esteve no elenco de “Tieta” e “Ti Ti Ti”.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original escrito por Benedito Ruy Barbosa, avô do autor.

