Pabllo Vittar faz desabafo sobre restrição do YouTube e cita Zé Felipe: ‘Discrepância’

A cantora Pabllo Vittar fez um desabafo nas redes sociais neste sábado (2) a respeito da conduta do YouTube e da diferença feita pela plataforma entre alguns artistas.

Em seus stories no Instagram, a famosa lembrou que, em 2020, a sua música “Bandida” foi restringida por conta do nome. Agora, o cantor Zé Felipe lançou o hit “Bandido” e não recebeu o mesmo tratamento.

“Vocês lembram quando eu lancei ‘Bandida’ e o YouTube me restringiu, fazendo eu colocar um asterisco no final? Então, Zé Felipe acabou de lançar uma música que se chama ‘Bandido’, uma música legal. Só que o YouTube não o restringiu. Está escrito lá, ‘Bandido’ com todas as letras”, disse Pabllo Vittar, visivelmente chateada.

A cantora continuou: “Só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância, quando as diretrizes do YouTube são iguais para todos. Por que comigo sempre é assim? É só um desabafo mesmo. Às vezes fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé. Mas isso só dá mais força pra gente conseguir fazer os nossos trabalhos. Mas isso me entristece muito, muito mesmo.”

Pabllo Vittar na Parada do Orgulho LGBTQIA+

Pabllo Vittar foi atingida por um objeto enquanto se apresentava na 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, realizada no último dia 19, em São Paulo. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que algo parecido com uma bola é arremessado pelo público e acerta a cantora.

Acertaram uma bola na @pabllovittar, mas ela levou na esportiva pic.twitter.com/BBmzstzFt7 — Gustavo (@GuuustH) June 19, 2022

Mesmo após ser atingida enquanto estava na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, Pabllo não se deixou abalar e continuou com sua apresentação. Ela não ficou ferida.

No Twitter, um fã falou sobre o episódio: “Foi um hater, só pode, né? Porque um fã se submeter a fazer isso precisa se internar”, disse. Em seguida, a própria Pabllo respondeu: “Eu no lugar dela também teria inveja de mim”, disparou.

