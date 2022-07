Neve Campbell pode ter voltado atrás, havendo possível retorno marcado para ‘Pânico 6’

No início de junho deste ano, Nave Campbell revelou ao Deadline que daria ‘adeus’ à sua personagem Sidney Prescott na franquia slasher de ‘Pânico’. De acordo com o portal, a atriz desistiu de seguir para a sexta sequência do filme, após não se agradar com a proposta financeira proposta pela Paramount Pictures e Spyglass Media.

“Como mulher, tive que trabalhar muito duro em minha carreira para estabelecer meu valor, especialmente quando se trata de ‘Pânico’”, disse a atriz sobre o papel que desenvolveu ao longo dos anos, como Sidney Prescott na trama. A franquia global arrecadou mais de 744 milhões de dólares. “Senti a oferta que foi apresentado a mim não equivale ao valor que eu trouxe para a franquia.”

“Foi uma decisão muito difícil seguir em frente. Para todos os meus fãs de ‘Pânico’, eu amo vocês. Você sempre me apoiou incrivelmente. Sou eternamente grata a vocês e ao que essa franquia me deu nos últimos 25 anos”, afirmou Campbell.

Possível retorno de Campbell como Prescott

Apesar de ter batido o martelo sobre sua despedida da franquia, o famoso insider do meio cinematográfico, ViewerAnon, revelou ter ficado sabendo que Neve Campbell voltou atrás e decidiu não deixar a sequência do terror slasher.

“Sim, ouvi dizer que Neve Campbell realmente aparecerá em ‘Pânico 6′, mas a maior notícia é que o acordo aparentemente exige um papel muito maior em ‘Pânico 7′”, escreveu na rede social.

Prestes a iniciar as gravações, ‘Pânico 6′ voltará com Melissa Barrera como a protagonista Sam, ao lado de Jenna Ortega, como Tara. Jasmin Savoy Bown e Mason Gooding também estarão de volta como Mindy e Chad.

Se oficializada a informação trazida pelo insider, Neve Campbell poderá estar de volta na próxima fase, além de ganhar destaque na sétima fase de ‘Pânico’.