Marcos Oliveira, Beiçola de ‘A Grande Família’, agradece Tatá Werneck após comediante pagar por seu plano de saúde

Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, usou suas redes sociais para agradecer à Tatá Werneck após a comediante apoiá-lo financeiramente com seu plano de saúde. Há algum tempo, o ator havia recorrido à internet em busca de ajuda financeira para cuidar de seu estado físico.

Nesta sexta-feira (1), o ator revelou que a comediante pagou por seu plano de saúde e que agora poderá se submeter à cirurgia para o tratamento de uma fístula na uretra. Tatá resolveu ajudar o artista assim que Marcos procurou auxílio de seus seguidores.

“Quero agradecer a Tatá Werneck, que conseguiu o plano de saúde para mim. Só que estou nessa expectativa de internar logo para fazer essa cirurgia. E depois eu tenho mais dois meses de recuperação, aí vou precisar de mais continuação de ajuda, que eu vou voltar a trabalhar, se Deus quiser, logo logo mesmo, melhorado”, disse o ator.

“Vou pintar o cabelinho, ficar com a cara mais bonita para todo mundo, só não faço pedido de pastel, que eu não faço mais pastel. Quero fazer outras coisas na minha vida”, continuou.

Colegas de cena nas telinhas da Rede Globo

Tatá já trabalhou com Marcos Oliveira na novela da TV Globo, Deus Salve o Rei, durante 2018. Ao registrar o vídeo nas redes sociais, o ator direcionou seu agradecimento a diversas pessoas, incluindo sua ex-colega de trama.

De acordo com o artista, ele passará por sessões de fisioterapia e precisará de acompanhamento durante um ano, contudo ainda poderá trabalhar dentro deste período. A operação será realizada no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

O ator é conhecido pelo marcante personagem de ‘A Grande Família’, o Beiçola; trama que fez parte da TV brasileira por muitos anos. Beiçola possuía uma pastelaria e fazia parte do elenco principal, ao lado de Guta Stresser, Pedro Cardoso, Marieta Severo, Lúcio Mauro Filho, entre outros integrantes.