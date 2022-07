Jojo Todynho é detonada por alguns seguidores e afirma: ‘Não subo nas costas’

Jojo Todynho segue sendo criticada por alguns de seus comentários sobre diversas polêmicas. Recentemente, a cantora, que está fora da “Dança dos Famosos”, expressou sua opinião sobre os comentários de Bruna Karla ao podcast de Karina Bacchi e alguns seguidores não gostaram.

Mas, Jojo seguiu criticando a cantora gospel que declarou: “Gente, é morte eterna (homossexualismo), inferno! Já imaginou viver uma condenação eterna? É para sempre que você vai viver aquilo”, disse.

Após esse comentário, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” recebeu diversas críticas de religiosos na web e acabou se justificando: “Eu não preciso subir nas costas de ninguém. Mas não sei se as pessoas vivem no país das maravilhas ou estão insanas”, explicou a cantora.

“Nós vivemos num país preconceituoso, racista, que as pessoas levam tudo ao pé da letra. E a gente tem que pensar no amanhã, no que uma palavra pode causar. E quando têm pessoas que confirmam seu pensamento maldoso. Falando, agredindo fisicamente ou verbalmente, porque outras pessoas têm opinião diferente da dela. Vivem uma vida diferente da delas”, disse Jojo em suas redes sociais.

Por fim, Jojo Todynho fez um apelo aos seus seguidores e fãs: “O verdadeiro Evangelho não é semear ódio, é falar do amor de Deus. Estão esquecendo de algo que tem na Bíblia, o livre arbítrio. Ela como adoradora de Cristo, deveria falar do amor de Deus. Todo momento que você coloca para fora algo que esteja enraizado dentro de você, é preconceito sim”, finalizou.

Vale lembrar que a funkeira também usou as redes sociais para falar sobre o caso de Klara Castanho. Em seu perfil, ela fez alguns vídeos, por meio dos Stories, onde mandou forças e amparo para a atriz.

“Eu tinha um carinho, um respeito enorme pela Antônia e pelo Leo, mas acabou. Estou muito triste e com dor na alma. Não imagino a dor que a Klara está sentindo. Fico imaginando, carregou por 9 meses uma coisa que não planejou. Um turbilhão, não é fácil. Obviamente quando se tem uma criança gera um amor, mas também vem as conturbações de tudo o que aconteceu”, disse a funkeira.

Jojo Todynho ainda falou sobre ser mãe e sobre a gestação: “A gravidez é tão linda, é uma dádiva na vida de uma mulher. Quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem? E a Klarinha tem que passar por essa crueldade, dessa forma. Imagino o quão doloroso é para ela. Eu tô com dor na alma”, enfatizou a famosa.

