5 curiosidades sobre ‘House of the Dragon’ que você precisa saber

'House of the Dragon'. Foto: Divulgação

As histórias em Westeros estão de volta! ‘House of the Dragon’ se passa há duzentos anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’ e narram o início do fim do domínio Targaryen na terra dos Sete Reinos. Obviamente com mais Targaryen’s significa que veremos mais dragões.

A série está programada para ser lançada em 21 de agosto de 2022, na HBO e HBO Max.

As disputas pelo cobiçado Trono de Ferro aumentam a tensão e a rivalidade entre as famílias, levando a uma das guerras civis mais devastadoras da história de Westeros, A Dança dos Dragões. Mas há uma série de informações relevantes que você vai adorar, confira abaixo.

Novo trono de ferro

O trono forjado a partir de mil espadas e com 12 metros de altura tem sido a causa de todas as lutas civis em Westeros desde sua criação, pois quem se senta no trono governa os Sete Reinos. O Trono de Ferro agora vem mais parecido com a descrição dos livros, com muito mais espadas ao redor e degraus na frente.

A Divisão da Casa Targaryen

A série traz o rei Viserys I Targaryen (Paddy Considine) que não tendo um herdeiro homem, nomeia sua filha Rhaenyra (Emma D’Arcy) como sucessora. Mas o rei se casa novamente e ganha um herdeiro homem e começam os confrontos entre as famílias rivais que podem causar a queda da casa Targaryen.

Muitos dragões

A pré-sequência mostra os dragões que chegam à dezenas e governam os céus, trazendo tanto admiração quanto medo aos cidadãos de Westeros. Os Targaryen são conhecidos por terem laços especiais com dragões e graças a eles conquistaram Westeros.

A formação dos sete reinos

Os Targaryen cruzaram o Mar Estreito e conquistaram terras com seus dragões. Portanto é provável que vejamos concretamente como os sete reinos se formaram, já que na série original apenas histórias foram contadas.

A Perdição de Valíria

‘The Doom’ foi um evento cataclísmico que causou o colapso de Valíria e matou todas as famílias de cavaleiros de dragão, exceto os Targaryen. Por conta desse fato, eles voarem para o oeste e estabeleceram sua dinastia em Westeros.

A Perdição ainda se esconde nas mentes de todos os Targaryen, e seria emocionante saber mais sobre o que aconteceu que fez com que os Targaryen fugissem para o oeste.