Wanessa e Dado Dolabella têm a aprovação de Zezé di Camargo e já planejam filho, diz jornal

O namoro entre Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella, que já é de conhecimento de toda a família, segundo afirmou um primo dela, já teve a aprovação de Zezé Di Camargo. No passado, quando eles mantiveram um relacionamento, o pai da cantora foi contrário. Além disso, segundo o jornal “Extra”, o casal já estaria, inclusive, planejando ter um filho.

“Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele [Lacerda]. Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família”, disse ao jornal uma fonte próxima aos Camargo.

Wanessa, que tem 39 anos, anunciou no fim de maio a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Na ocasião, eles divulgaram um texto em conjunto nas redes sociais falando que a decisão ocorreu em comum acordo. Eles têm dois filhos juntos.

Já Dado Dolabella é pai de três crianças. Em 2020, quando o ator namorava a prima, Nina Dolabella, os dois chegaram a consultar médicos para saber se existiria algum risco caso ela engravidasse.

Wanessa e Dado namoraram em 2000 e, entre idas e vindas, terminaram oficialmente o relacionamento em 2004. Na época, o pai da cantora, Zezé Di Camargo, se posicionou publicamente contra o namoro dos dois.

O ator já foi acusado por Luana Piovani, com quem também manteve um namoro, de agressão. Mas esse fato não assusta os Camargo: “Ele nunca foi violento com ela [Wanessa] quando namoraram”, afirmou a mesma fonte.

Agora, juntos novamente, Wanessa e Dado planejam ter mais um filho. Além disso, segundo a fonte revelou ao jornal, é consenso entre a família que a cantora “está novamente apaixonada”.

‘Todo mundo sabe’

A primeira confirmação sobre o namoro do casal foi dada por Nathan Camargo, primo de Wanessa, durante uma entrevista para o podcast “A Hora da Venenosa”, apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás. “Todo mundo sabe que eles estão juntos”, disse o entrevistado.

Nathan disse que Dado e Wanessa, inclusive, foram convidados para seu casamento com a influenciadora Izabella Camargo, no início deste mês. No entanto, segundo ele, o novo casal não foi à cerimônia porque os filhos da cantora estavam doentes.

