‘Travessia’: Atriz de Sintonia deve compor elenco da novela da Globo

A autora Glória Perez segue trazendo novidades sobre a estreia de “Travessia”, a novela substituta do remake de “Pantanal”, que deve estrear em outubro.

Entre as novidades está a chegada de Danielle Olímpia, que interpretou a personagem Cacau na série “Sintonia”, da Netflix. Segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a jovem atriz teria trocado a plataforma de streaming pela emissora carioca. Até onde se sabe, a personagem fará parte de um núcleo que vive em Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

A nova trama da Globo será centrada em um triângulo amoroso e um crime virtual. No papel principal está Lucy Alves, que interpreta Brisa, uma maranhense que tem sua imagem ligada a uma notícia falsa e começa a ser perseguida por populares.

No enredo de “Travessia”, ela foge para o Rio de Janeiro em busca do marido, Ari, que será vivido por Chay Suede, mas ele está vivendo um romance com Chiara, papel de Juliana Paiva, que não sabe que ele já é casado e tem um filho.

Além deles, o ator Rômulo Estrela também está escalado para “Travessia”. Na novela da Globo, o galã vive Otto, um hacker que ajuda a protagonista para se livrar do crime. Além dele, Giovanna Antonelli volta a interpretar a policial Helô, de “Salve Jorge”, outro folhetim escrito por Glória Perez.

O elenco conta ainda com Jade Picon, Lucci Pereira, Otávio Muller, Dandara Mariana, Aílton Graça, Bel Kutner, Nando Cunha, Cássia Kis, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini e Drica Moraes.

A atriz Elizângela, que foi convidada por Glória Perez, não vai participar da trama já que não está imunizada contra a covid-19. Segundo o site Na Telinha, a veterana, que está longe da Globo desde 2019, teria sido barrada pela própria emissora, que avisou que apenas profissionais vacinados poderiam gravar no Projac.

