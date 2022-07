‘Stranger Things’: Veja aqui o resumão do Volume 1 da 4ª temporada

Para ajudar os fãs de ‘Stranger Things’ que maratonaram o volume 1 da 4ª temporada no final de maio e estão esquecidos dos acontecimentos, a Netflix lançou um vídeo resumão no qual os próprios atores contam o que aconteceu. Veja abaixo.

Mas, há ainda perguntas que precisam ser respondidas nos próximos dois capítulos, que concluem a temporada 4 e estreiam dia 1 de julho na Netflix. Vejamos abaixo:

Joyce, Hopper e Murray escaparão da Rússia?

Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) e Murray (Brett Gelman) finalmente se reuniram na Rússia, mas será que eles conseguirão sair de lá vivos? Lembre-se, Joyce e Murray aterrissaram no avião em que voaram, o que significa que estão presos atrás das linhas inimigas. É melhor alguém ter um plano de fuga infalível na manga, caso contrário, poderíamos estar olhando muito mais tempo na Rússia (que já provou ser o enredo mais cansativo da temporada).

Eleven recuperará seus poderes?

Toda a história de Eleven (Millie Bobby Brown) nesta temporada girou em torno de tentar recuperar seus poderes. Para fazer isso, ela teve que participar do Projeto Nina, que mostrou suas memórias reprimidas de seu tempo no Laboratório Hawkins. No final de suas sessões anteriores, ela recuperou algum controle sobre seus poderes.

Agora que ela desbloqueou suas memórias do massacre no laboratório de Hawkins, Eleven desbloqueou seus poderes em todo o seu potencial? E se sim, esse conjunto de poder inclui algumas habilidades de teletransporte úteis? Porque é um longo caminho de Nevada a Indiana, e os amigos de Eleven em Hawkins definitivamente precisam de sua ajuda.

Por que Vecna chegou só agora em Hawkins?

Já se passaram sete anos desde que Eleven enviou Vecna para o Mundo Invertido, então por que ele está apenas surgindo agora? Haverá algum detalhe que não sabemos sobre ele?