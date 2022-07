Stranger Things: Spotify ajuda a descobrir qual música te salvaria do Vecna

Depois do sucesso de “Running Up That Hill”, muita gente se perguntou: e se eu estivesse em “Stranger Things”, como meus amigos conseguiriam saber qual música me salvaria do Vecna?

Muita gente optou por divulgar nas redes sociais qual sua música favorita, enquanto outros não faziam noção de qual seria a número 1 entre tantas opções.

Às vésperas da segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”, o Spotify resolveu ajudar seus usuários nessa missão. Para isso, a plataforma criou um recurso chamado Upside Down Playlist, em parceria com a Netflix.

Não é preciso muito: basta clicar neste link e, com o seu perfil logado, o Spotify gera uma playlist personalizada, com suas músicas favoritas, baseada nas mais recentes, na quantidade de vezes que você ouviu e na frequência com que volta para aquelas canções.

“Quer saber quais músicas te salvariam do Vecna? Ouça sua Upside Down Playlist no Spotify para descobrir. A primeira música da lista = sua música salvadora”, indicou o perfil oficial da série no Twitter.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧



Lançamentos da Netflix em julho

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão trará a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, e será composta por “apenas” dois episódios. O oitavo terá duração de 1h25 e o nono conta com 2h20 de duração, encerrando este ano - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódio - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

