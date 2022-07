Republicanos atacam Meghan Markle por comentar decisão da Suprema Corte sobre o aborto

Depois de um artigo publicado na revista Vogue, no qual critica a decisão da Suprema Corte americana sobre que suspendeu o direito constitucional ao aborto, Meghan Markle foi criticada por políticos republicanos.

A congressista Lisa McClain disse “Esta é apenas mais uma tentativa dos que são ex-realeza de inserirem seu drama britânico na política americana. Acho que ninguém deste lado do lago se importa com a opinião de Meghan Markle sobre matar bebês. No entanto, acho que ela concorrer à ‘The Crown’ seria um ótimo episódio”.

A informação foi revelada pelo Daily Mail e acrescentou que o congressista Earl Leroy “Buddy” Carter, que representa o estado da Georgia, disse ainda “Acho que os americanos não querem da família real por eles”.

Em um texto publicado na revista Vogue, a duquesa de Sussex expressou sua desaprovação: “As mulheres já estão compartilhando histórias de como sua segurança física está sendo colocada em perigo”.

A decisão da Suprema Corte norte-americana ocorreu na última sexta-feria, 24, e retirou um direito assegurado há mais de 50 anos no país: em 1973 a maioria dos juízes entenderam que o direito ao aborto estava implícito no direito de privacidade das pessoas, protegido pela 14° emenda da Constituição.

A decisão da Suprema Corte norte-americana oferece aos estados a decisão de criminalização ou não do aborto. Ou seja, na prática, esse direito saiu das mãos dos cidadãos e está nas mãos dos governos regionais.

“O que isso diz às mulheres? Isso nos diz que nossa segurança física não importa e, como resultado, não importamos. Mas importamos. As mulheres importam”, continuou Meghan Markle que também descreveu a importância de uma mulher em decidir se quer ou não ser mãe naquele momento, classificando como uma escolha totalmente pessoal: “Penso em como me senti afortunada por poder ter meus dois filhos”.

Com esta decisão, em pelo menos trezes estados, o abordo vai se tornar ilegal em até 30 dias. Uma segunda onda de proibição deve incluir outros sete estados nos próximos meses. Na prática, quase metade dos estados americanos vai fechar as clínicas que realizam esse procedimento nos próximos meses.