Rainha não autoriza a divulgação da investigação interna contra Meghan Markle

O relatório de uma investigação feita por uma consultoria externa no departamento de Recursos Humanos do Palácio de Buckingham para conhecer todos os detalhes da denúncia contra Meghan Markle de abuso moral será definitivamente engavetado.

“A revisão foi concluída e as recomendações sobre nossas políticas e procedimentos foram levadas adiante. Mas não vamos comentar mais”, disse Michael Stevens, tesoureiro da Rainha.

Para quem não lembra, no início de março de 2021, o The Times publicou um artigo alegando que a duquesa de Sussex havia sido acusada de intimidar membros da equipe real. O Palácio de Buckingham anunciou prontamente seus planos de investigar essas alegações.

Essa denúncia ocorreu dias antes da polêmica entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey, que foi veiculada em março do ano passado, quando a duquesa alegou ter sido silenciada por seus assessores reais, ter tido pensamentos suicidas, ter sido vítima da imprensa britânica e também que um membro da realeza teria sido racista com relação ao seu filho, Archie.

A entrevista caiu como uma bomba na realeza e causou uma grande crise, principalmente entre os irmãos, os príncipes Harry e Meghan. Meghan Markle sempre negou as acusações, chamando o artigo do Times de resultado de uma “campanha de difamação calculada”.

Em setembro de 2021, também foi noticiado que essas supostas alegações de assédio moral por parte de Meghan para com seus ex-assessores foram rescindidas, ou seja retiradas, pelos próprios funcionários do Palácio, mas a investigação do Palácio continuou conforme planejado.

Para o especialista em realeza do MailOnline, Richard Fitzwilliams, a decisão do Palácio em não divulgar informações sobre esta investigação interna parece ser um aceno de paz aos Sussex.

O comentarista e autor disse ainda que a família real pode estar receosa de que o casal possa “retribuir na mesma moeda” quando se trata das próximas memórias de Harry e rumores de outra reunião com Oprah Winfrey. “A família parece estar com medo de perturbar ou provocar Harry e Meghan”, disse Fitzwilliams.