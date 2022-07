‘Pantanal’: Saiba por que José Leôncio fica revoltado com namoro de Juma e Jove

Em “Pantanal”, nem José Leôncio (Marcos Palmeira) parece estar aguentando os términos e recomeços do namoro de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa). Mas, o milionário vai resolver dar um basta nesta história.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o pai de Jove vai perder a paciência com Juma e dará um ultimato ao casal, que vai voltar a namorar e, desta vez, pretende casar. Ao descobrir que eles estão juntos novamente, e até dormiram juntos pela primeira vez, o fazendeiro dirá que a menina-onça deve morar na fazenda e dar um neto para ele,

Na novela Pantanal, Juma (Alanis Guillen) revela para José Leôncio (Marcos Palmeira) que não pretende ter filhos (João Miguel Júnior/Globo)

“Se a Juma tiver um filho seu, vai ser meu neto. E eu vou querer ele aqui, comigo! Não criado lá... No meio do mato... Sabe-se lá por quem”, dirá José Leôncio ao descobrir que o filho e a nora transaram. Além disso, Zé vai acabar criando um clima pesado ao dizer que Juma só dormiu com Jove para ter um filho, como faz um animal no cio.

Ao ouvir as palavras do pai, o sobrinho de Irma (Camila Morgado) ficará bravo e exigirá respeito: “Eu exijo que o senhor trate a Juma feito gente!”.

Em seguida, José Leôncio retruca: “Mas ela é um bicho... Vocês me desculpem, mas aquela menina não raciocina como gente. Eu posso não entender de gente, mas de bicho eu entendo melhor que vocês tudo junto!”.

Em "Pantanal", Velho do Rio (Osmar Prado) pede um bisneto para Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

Ele ainda dará um ultimato ao filho, dizendo que ele deve levar a namorada para morar na fazenda: “Você volte lá, me pegue aquela onça e arrasta ela pra cá, nem que seja no laço, que aqui eu domo ela, já que você não mostrou competência! Se ela tiver um neto meu, vai estar aqui, na minha casa, debaixo dos meus olhos!”.

No entanto, Jove não terá sucesso e José Leôncio ficará revoltado com a atitude da filha de Maria Marruá (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz): “Ela já tá me enchendo a paciência com essa história de viver lá. Se você não tomar pulso dessa situação eu vou ter que tomar! E eu vou resolver do meu jeito. Já tive bondade demais com o pai dela e com a mãe”.

