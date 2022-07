‘Pantanal’: Entenda por que Maria Bruaca ameaça jogar Tenório às piranhas

Maria Bruaca, personagem de Isabel Teixeira no remake de “Pantanal”, continua mostrando que não está para brincadeira com Tenório, papel de Murilo Benício.

Com a chegada de Marcelo (Lucas Leto) em sua casa, a esposa do vilão voltou a perder a linha e atacar o marido e nos próximos capítulos ele vai deixá-lo horrorizado com uma nova ameaça.

Depois de avisar diversas vezes que não seria mais humilhada por Tenório, Maria Bruaca promete que vai se vingar do marido, que, aos poucos, está levando sua segunda família para morar no Pantanal: “O Marcelo veio na frente, abrir a porteira, depois vem o segundo e, por fim, o terceiro. Quando eu me der conta, a outra vai estar aqui, sambando na minha cara”, reclama a mãe de Guta (Julia Dalavia).

"Pantanal": Maria Bruaca (Isabel Teixeira) diz que vai jogar Tenório (Murilo Benício) às piranhas (Reprodução/Globo)

Ao ouvir a esposa criticando, Tenório começa a provocar e questiona o que ela faria caso Zuleica (Aline Borges) chegasse na fazenda e Maria Bruaca responde: “Eu? Nada. Mas as piranha irão ter um belo de um banquete pra se fartá”, conclui a dona de casa, ameaçando o marido.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na novela original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

Bastidores

Como acontece com muitos famosos, Julia Dalavia, que interpreta Guta no remake de “Pantanal”, resolveu abrir o jogo e falar sobre sua sexualidade.

Guta (Julia Dalavia) reencontra seu verdadeiro amor no Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Em entrevista ao Jornal O Globo, a atriz disse que se identifica como uma pessoa bissexual, mas que prefere não focar muito neste assunto: “Tento tirar o foco disso, porque é algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto”.

Segundo a estrela da novela “Pantanal”, há tantas pessoas legais no mundo que ela prefere não se enquadrar numa coisa ou em outra.

