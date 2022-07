Onde está ‘Thor: Amor e Trovão’ na linha do tempo do universo Marvel?

O diretor Taika Waititi revelou que o novo filme de Thor trará um mergulho em questões mais profundas do que no longa de 2017, ‘Thor: Ragnarok’, seu primeiro sucesso no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) e que mudou totalmente o Thor de Chris Hemsworth e sua franquia.

Faz sentido que a Marvel Studios traga de volta o Deus do Trovão, devido ao sucesso do último filme, e agora vem à tona aspectos mais sérios e não tão leves quanto o filme de 2017.

O Multiverso, cenário da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel, já conta com uma lista de séries e filmes. Enquanto alguns se mostram desconectados do resto do MCU, como ‘Eternos’ e ‘Cavaleiro da Lua’, os outros filmes seguiram a partir da linha do tempo depois de ‘Vingadores: Ultimato’, concluindo a história de personagens antigos e introduzindo novos super-heróis.

Para ‘Thor: Amor e Trovão’ a Marvel continua a sequência dos filmes e muito provavelmente ele estará modelando os eventos futuros do MCU.

A Fase Quatro tem um histórico de introdução de ideias revolucionárias com filmes e séries de televisão que interagem diretamente com a linha do tempo principal em Ultimato e Guerra Infinita.

A série ‘Loki’ seguiu a fuga de Loki de 2014 em Ultimato e viu a jornada do personagem para destruir a Linha do Tempo Sagrada. ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ brincou com a ideia do multiverso enquanto retratava a influência do Blip no resto do mundo. A série ‘Falcão e o Soldado Invernal’ levaram o tema pós- Ultimato à política, abordando a jornada de Sam Wilson para se tornar o Capitão América.

Os próximos filmes dos Guardiões da Galáxia terão a tarefa de concluir a jornada dos protetores, segundo o diretor James Gunn. O trailer de ‘Thor: Amor e Trovão’ e as recém publicadas fotos parecem sugerir a aposentadoria do Deus do Trovão. Parece que a jornada de Thor como um deus nórdico e um dos Vingadores está realmente perto do fim.

James Gunn, respondendo o comentário de um fã, confirmou que a história de ‘Thor: Amor e Trovão’ se passaria antes dos eventos de ‘Guardiões da Galáxia 3′.