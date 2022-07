Mariana Goldfarb, mulher de Cauã Reymond, lamenta ataque de pitbulls em condomínio de luxo

A modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, desabafou nas redes sociais sobre um ataque de cachorros da raça pitbull que eles sofreram. Ela contou que eles estavam com a filha do ator, Sofia, caminhando em um condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, quando os cães vieram para cima. A Polícia Civil apura o caso e denúncias de que o dono dos animais, o rapper Orochi, os deixavam soltos e sem focinheira.

Em vídeos nos stories do seu Instagram, na quinta-feira (30), Mariana disse que ainda está muito brava com o episódio e pediu que os donos de animais “sejam mais responsáveis”.

“A culpa não é do cachorro. Ele estava fazendo a segurança da casa dele. É normal defender. A culpa é de quem deixou a porta aberta, a pessoa responsável pelos cachorros. Às vezes a gente fica com raiva do cachorro”, começou Mariana, que lembrou que estava também acompanhada do seu cachorro Romeu, da raça rottweiler, quando houve o ataque.

“A sorte é que a gente estava com o Romeu, porque mesmo sendo um só, botou os dois para correr. Mesmo na coleira. Romeu defendeu a família toda. E eu fiquei bem brava porque machucaram meu cachorro, ainda estou. Se não tivéssemos o Romeu lá, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Sejam mais responsáveis. A vida de ninguém está para jogo assim não”, ressaltou a modelo.

O rapper Orochi, que foi apontado como sendo o dono dos cachorros, negou que fosse o tutor dos bichos. Ainda assim, ele é investigado pela polícia pelos crimes de maus-tratos contra animais, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou saúde de outrem, conforme reportagem do jornal “O Globo”.

Outros moradores do condomínio denunciaram que os pitbulls costumam ficar soltos e, inclusive, já foram filmados por câmeras de segurança sem coleiras.

Em reposta ao “Splash”, do UOL, a assessoria de Orochi informou que o rapper e Cauã Reymond já conversaram sobre o caso. “A situação com eles está resolvida”. A assessoria do ator confirmou as informações: “O rapper entrou em contato com Cauã Reymond via mensagem e tudo ficou resolvido entre os dois. Cauã inclusive é um grande admirador do trabalho do Orochi.”

