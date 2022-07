Maraisa, da dupla com Maiara, chama a atenção de fãs aos postar foto com vestido brilhante (Reprodução/Instagram)

Maraisa, cantora da dupla sertaneja com Maira, capturou o olhar de seus seguidores nas redes sociais, após publicar um registro seu, durante show, na internet, nesta quinta-feira (30). A artista estava de agenda marcada para atração em Maceió, Alagoas, nesta semana.

Com um vestido curto e brilhante com um leve decote, a cantora chamou a atenção dos internautas que a acompanham. Diversos seguidores de Maraisa a elogiaram na seção de comentários.

“Minha princesa”, “linda”, “maravilhosa demais” e a “mais linda que eu amo” foram algumas das mensagens registradas pelo fã da cantora. Na legenda da postagem, a artista escreveu um texto relatando sua experiência no show.

Veja mais: Viviane Araujo atualiza processo de gestação e se emociona: ‘Não vejo a hora’

De acordo com Maraisa, foram onze show no Nordeste que deixarão saudade. Em um carrossel de fotos, a voz sertaneja compartilhou alguns momentos no palco, finalizando com a plateia. No último registro, o público surge erguendo os celulares com a luz do flash ativada.

Confira a postagem realizada pela cantora no Instagram

“Maceió-AL, agradecemos de coração pela noite maravilhosa, foi incrível, sensacional… vocês têm todo o nosso amor, viu?! Nosso último show deste mês no Nordeste e já estamos com saudade, foi lindo de ver e viver todos esses dias com vocês”, escreveu a artista.

“Foram onze shows e a nossa maior conquista foi ter vocês com a gente sempre! Quando lembramos de cada momento, de cada cidade que passamos, do amor, do carinho e de cada sorriso que recebemos, só conseguimos ter gratidão”, continuou Maraisa.

“Deus é bondoso demais com a gente, estamos indo embora com a certeza de que fizemos o nosso melhor a cada segundo e que tudo isso foi retribuído da melhor maneira possível por vocês! Obrigada por tudo e até a próxima!!! Amamos vocês”, finalizou a cantora.