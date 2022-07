Jojo Todynho revela que filmou a primeira noite com Lucas Souza

Jojo Todynho foi a convidada do “Mais Você” e, além de falar da carreira, a cantora revelou alguns detalhes sobre sua intimidade com Lucas Souza, com quem casou no começo deste ano.

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, a cantora surpreendeu ao falar sobre sua primeira vez com o militar: “Você quer saber o pior? Em Cancún, eu aprontei todas. Nada de errado, mas de zoação mesmo. E eu filmei eu e o Lucas”.

A confissão deixou Ana Maria com a pulga atrás da orelha e a apresentadora do “Mais Você” questionou se o marido de Jojo sabia da filmagem e ela respondeu que não: “Eu filmei escondido porque, na minha cabeça, ia ser só um ‘pente e rala’, não ia ter nada”.

Com vocês, @jojotodynhoofc explicando o que é o pente e rala 🗣️🗣️🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/xq9pJaJO1o — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 1, 2022

Segundo Jojo, a sua melhor amiga, Renata, que fez uma homenagem para a cantora, foi uma espécie de guardiã durante a viagem internacional e dava toques para ela não fazer nenhuma besteira.

Após o vídeo, Jojo contou mais um momento inusitado de sua viagem. Durante o programa, a amiga da ex-participante da “Dança dos Famosos” contou que foi expulsa do quarto para curtir a noite com Lucas: “Ela disse: ‘fica tranquila que eu não vou usar a parte da sua cama’. Eu disse: ‘o quê?’. Ela foi para o quarto com Lucas e eu dormi na recepção”, declarou.

Outro destaque da participação de Jojo Todynho no programa de Ana Maria Braga foi o look escolhido pela famosa. Na ocasião, a vencedora do “A Fazenda 12″ apareceu com um vestido amarelo estampado, o mesmo usado na quinta-feira (30) ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. Mas, diferente da roupa escolhida para viajar, Jojo Todynho não estava usando sua jaqueta de couro clássica.

No aeroporto, Jojo mostrou que gosta de ficar próxima dos fãs e parou para conversar com os seus admiradores e também para tirar algumas fotos para as redes sociais.

