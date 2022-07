Ex-BBB Naiara Azevedo leva fãs à loucura em fotos de biquíni com corpão sarado: “que é isso, Brasil”

A ex-BBB Naiara Azevedo resolveu tirar o dia de folga nesta quinta-feira e postou em suas redes fotos de biquíni na praia que deixaram seus fãs com falta de ar.

“Que isso Brasil??? Furacão”, disse uma seguidora ao ver as fotos da barriga de tanquinho e do bumbum tamanho GG de fazer inveja a qualquer mulher. E o biquíni, no estilo fio dental, deu um destaque especial ao atributo avantajado da cantoras. “Senhorrrrrr amado! Q abundância hein?!”, disse um dos seus seguidores.

Na legenda da postagem, Naiara escreve apenas “Day off”.

Festa junina

O dia de folga de Naiara no meio da semana não foi por acaso. A cantora está com a agenda cheia de shows em função das comemorações de São João por todo o país.

Na última segunda-feira, a cantora compartilhou em sua rede o look que usou para o show que fez na cidade de Arapicara, em Alagoas.

A artista optou por um modelo junino tradicional com um toque pessoal. Ela usou um vestido rosa curto, estampado com flores, babados e fitas, e uma bota branca dando um contraste especial.

“Pronta pra ARAPIRACA-AL. Gostaram?!?!?”, disse no post.

LEIA TAMBÉM: Wanessa e Dado Dolabella têm a aprovação de Zezé di Camargo e já planejam filho, diz jornal

Ex-BBB

Em sua última participação no programa Altas Horas, Naiara falou de sua trajetória no Big Brother Brasil, onde foi eliminada no primeiro mês do reality, e disse que não teve medo da reação do público quando recebeu o convite para participar do reality.

“A galera conhece em cima do palco, e a gente só mostra nas redes sociais o que quer mostrar. Mas por que não me mostrar sem filtro? Eu fui lá, deixei bem claro desde o início do programa que fui buscar isso. O meu prêmio era o coração das pessoas, e acredito que o saldo foi bem positivo”, disse.