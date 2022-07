Beijo entre Pat e Moa finalmente acontece em ‘Cara e Coragem’

No passado, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) acabaram se apaixonando, mas deixaram tudo para trás e seguiram com os seus relacionamentos. Mas, no capítulo desta sexta-feira (01), de “Cara e Coragem”, eles vão se entregar ao sentimento.

Na cena, os protagonistas da novela da Globo não vão resistir à paixão e um beijo vai acontecer, mesmo eles tentando esconder o que sentem um pelo outro.Tudo começa quando Pat se sensibiliza ao ver Moa abalado e sentindo-se culpado por uma queda de Chiquinho (Guilherme Tavares), o menino terá que ficar com o braço imobilizado por um tempo.

Além da saúde do filho, Moa estará sofrendo com a ideia de perder Chiquinho, já que recebeu uma intimação sobre o pedido de Rebeca (Mariana Santos) pela guarda do menino e não está sabendo lidar com a situação.

"Cara e Coragem": Moa (Marcelo Serrado) fala para Pat (Paolla Oliveira) sobre o medo de perder o filho (Estevam Avellar/Globo)

Voltando ao beijo, Pat e Moa estão no quarto de Chiquinho, quando eles se olham intensamente e acabam se beijando. O momento será romântico, mas dura pouco e os dois saem do beijo e ficam se perguntando quem beijou quem, quem teve a iniciativa já que nenhum deles faria qualquer coisa que causasse o sofrimento de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia).

Depois disso, os dublês de “Cara e Coragem” resolvem se afastar e não comentar mais o assunto. Mas, Moa busca entender a situação e os seus sentimentos pela colega de trabalho ou se o beijo foi apenas um impulso do momento. Já Pat segue confusa e resolve ir embora, mas não esquece o beijo.

Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira) em "Cara e Coragem" (Estevam Avellar/Globo)

Vale destacar que Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) vai acabar descobrindo a traição pela filha. Na cena, o artista até tenta ignorar a situação, mas a raiva fala mais alto e ele decide conversar com Joca (Leopoldo Pacheco) e pede conselhos para o sogro.

No entanto, os conselhos não são muito bem aceitos e ele acaba sendo tomado pela raiva da situação e vai até a casa de Moa para tirar satisfações sobre o beijo. Contudo, antes de qualquer conversa, o artista acerta um murro no dublê, que fica surpreso.

Moa não vai revidar o soco, mas tenta se justificar e diz que, apesar de ser apaixonado por Pat, ela ama muito o marido. Alfredo fica mais calmo ao longo da conversa e decide deixar o assunto no passado e lutar pelo seu casamento. Assim, ele prepara uma noite romântica para Pat.

