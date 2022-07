Atriz de ‘Stranger Things’ revela conexão com sua personagem

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ revela como seu elenco tão jovem lida com as implicações de traumas, isolamento e crescimento. Há um aspecto emocional na quarta temporada do programa graças a Max, interpretada pela atriz Sadie Sink. Em entrevista à Variety, Sink falou sobre seu papel como Max e a conexão que ela tem com a personagem em termos psíquicos.

Max entrou no grupo na temporada 3, e desde então teve um contexto não tão fácil, começando pela sua vida familiar desequilibrada e indo até a morte de seu irmão, Billy (Dacre Montgomery), fatos que a mantiveram em um tipo de isolamento. A atriz diz que: “É complicado, porque ele causou a maior dor em sua vida por muito tempo, ela acha que de alguma forma foi culpa dela.”

Na 4ª temporada, Max alimenta um sentimento de ter sido incapaz de impedir a morte de Billy, culminando assim no quarto episódio, com a imagem assombrosa do corpo de Max pairando sobre o túmulo de seu irmão. A vida de Max está finalmente ao alcance de Vecna.

O isolamento é um tema recorrente na temporada 4, com Eleven (Mille Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) na Califórnia e Hopper (David Harbour) em uma prisão russa, até o auto-isolamento de Max em Hawkins.

O vilão desta temporada, Vecna, tem como alvo e se alimenta da solidão e dos traumas de suas vítimas, fazendo de Max uma presa fácil. Durante a pandemia e as filmagens, Sink entrou em confinamento e disse: “Eu estava morando sozinha. Foi uma experiência nova e fiquei sozinha a maior parte do tempo. Acho que isso me ajudou. De uma maneira estranha, foi uma conexão entre mim e Max este ano comigo morando sozinha e Max vivendo neste intenso isolamento”.

Ouvindo “Running Up That Hill”, de Kate Bush, os fãs podem entender as emoções sombrias que Max está tentando processar e porque ela perde o interesse em seus amigos, seu namorado Lucas (Caleb McLaughlin) e na escola. Ao que parece, pelo menos até o último episódio da parte 1 da temporada 4, Max está vencendo seus traumas e tudo pode acontecer nos episódios finais.