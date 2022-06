Viviane Araujo atualiza processo de gestação e se emociona: ‘Não vejo a hora’

Viviane Araujo não segurou a emoção ao contar que sua primeira gestação está caminhando para o resultado. A atriz e dançarina registrou seu ânimo nesta quarta-feira (29) pela espera de Joaquim, o bebê fruto do casamento com Guilherme Militão.

Próximo de completar oito meses da gestação, a mamãe de primeira viagem abordou suas expectativas com lágrimas nos olhos.

“Estou terminando... faltam umas duas semanas para entrar no oitavo mês de gestação. Muito rápido! Daqui a pouco o Joaquim está aqui com a gente. Eu não vejo a hora, não vejo a hora”, disse Viviane Araujo em seu Instagram.

A artista também compartilhou a foto de seu barrigão nas redes e revelou ficar “toda boba” com a aproximação da chegada de Joaquim. “Que coisa linda!”

Grávida na praia

Ativa nas redes sociais, Viviane Araújo se comunicou com seus seguidores e colocou e expôs a barriga no cenário praiano. Com um biquíni e óculos de sol, a artista surgiu se bronzeando na praia nesta terça-feira (28).

“Amo praia! Amo sol! E Vocês, meus amores, também curtem uma praia? Conta aí!”, escreveu ela na legenda da foto. Diversos seguidores elogiaram o registro de Viviane.

Celebração dos sete meses de gestação

Viviane Araujo registrou uma foto em suas redes sociais para compartilhar a evolução de sua gravidez com seus seguidores, ao completar seus sete meses de gestação na metade de junho. Seu processo de gravidez vem sendo comentado pela artista constantemente na internet.

A atriz e dançarina surgiu de biquíni com sua barriga a mostra, celebrando os sete meses de gestação. Com 47 anos de idade, ela está à espera de seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão.

“Sete meses”, escreveu Viviane Araujo. A atriz usou as seguintes hastgs no Instagram: “barrigudinha”, “mãe do Joaquim”, “mãe de menino”, “amor”, “vida” e “mãe de primeira viagem”.

A atriz havia contado sobre ter feito fisioterapia pélvica durante sua gestação. Viviane revelou que a prática tem o objetivo de auxiliar no funcionamento regular do assoalho pélvico, o conjunto de músculos e ligamentos que sustentam órgãos como útero, bexiga e intestino.