Sequência de fotos mostra como anda o clima nos bastidores de ‘Cara e Coragem’

As gravações de “Cara e Coragem” seguem o cronograma nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e Taís Araujo, que faz parte do trio protagonista da novela, resolveu mostrar um pouco da magia que acontece por trás das câmeras.

Nesta quarta-feira (29), a famosa fez um carrossel com fotos e vídeos exibindo os bastidores do folhetim de Claudia Souto. Na sequência de cliques, ela aparece ao lado de parte do elenco e da equipe técnica.

LEIA TAMBÉM: Em meio a tratamento de câncer da filha, Daiana Garbin faz desabafo nas redes sociais

Nas imagens, que foram postadas no Instagram, Taís Araujo aparece na companhia de Paulo Lessa, Paolla Oliveira e Jeniffer Nascimento: “Meu bonde”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Já nos comentários, os fãs da famosa escreveram elogios ao trabalho feito na novela da Globo. “Um elenco desses, uma produção dessas bicho!”, escreveu um seguidor. Outro falou que estava amando a trama das 19 horas. Já um terceiro disse que Taís Araujo era “perfeita”.

Vem por aí

No capítulo desta quinta-feira (30), Jonathan (Guilherme Weber), que é responsável pela fórmula secreta, será encontrado por Martha (Claudia Di Moura).

Na cena, ela está conversando com Vini (Serjão Loroza) numa chamada de vídeo e consegue enxergar o cientista de longe: “Vini, ali, nessa mesa atrás de você... É o Jonathan!. Esse homem de chapéu, atrás de você. É o Jonathan, o pesquisador da CSG que sumiu”.

Cara e Coragem: Jonathan (Guilherme Weber) assume uma nova personalidade (Reprodução/Globo)

Além de estar escondido, Jonathan, que teme ter o mesmo fim de Clarice (Taís Araujo), também aderiu a uma nova identidade. Numa conversa com um vendedor de rua, ele diz que é escritor e vive recluso: “Eu vim pra cá com a intenção de ficar, de morar aqui”, conta ele, que deu um Boa Noite, Cinderela em Moa (Marcelo Serrado), antes de sumir.

Vale destacar que o cientista segue sendo procurado pelo trio de vilões Danilo (Ricardo Pereira), Leonardo (Ícaro Silva) e Regina (Mel Lisboa), que enxergam ele como a peça chave na morte de Clarice Gusmão.

LEIA TAMBÉM: Ana Beatriz Nogueira será empresária de sucesso em ‘Todas as Flores’