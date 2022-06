Príncipe Charles e Camilla ficaram “muito emocionados” ao conhecer a bebê Lilibet

O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II foi um evento realmente emocionante, não só pelas lágrimas que a rainha verteu em sua última aparição na sacada do Palácio de Buckingham, mas também pelo reencontro do príncipe Harry e Meghan Markle com os demais membros da realeza.

Meghan e Harry se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos, desde que deixaram seus postos como membros seniores da realeza britânica, no começo de 2020.

Ambos viajaram com seus dois filhos, Archie e Lilibet, para o Jubileu de Platina da Rainha, realizado no início de junho. Foi a primeira vez em dois anos que os dois viajaram juntos ao Reino Unido desde que saíram da Coroa.

Lilibet, que nasceu na Califórnia, comemorou seu aniversário de um ano em uma festa para os amigos íntimos de Meghan e Harry na antiga casa do casal na Inglaterra.

Sabemos que Lilibet conheceu a Rainha, sua bisavó, durante um encontro breve antes dos festejos do Jubileu mas, até agora, não sabíamos de como foi o encontro com o seu avô, o príncipe Charles.

De acordo com a revista People, uma fonte confirmou que o príncipe Charles e Camilla ficaram “muito emocionados” ao ver o príncipe Harry, Meghan Markle e seus filhos quando estavam no Reino Unido.

“Foi uma visita fantástica. O príncipe ficou encantado em ver seu neto e conhecer sua neta pela primeira vez”, disse uma fonte próxima, acrescentando que foi “maravilhoso” ter Harry e Meghan de volta à Grã-Bretanha.

A viagem marcou a primeira visita de Lili ao Reino Unido A filha de Meghan e Harry nasceu na Califórnia em 4 de junho de 2021 e ainda não havia visitado a terra natal de seu pai. Archie nasceu no Reino Unido em 6 de maio de 2019, mas não voltou desde os seis meses de idade.

“O príncipe e a duquesa [da Cornualha] ficaram absolutamente empolgados em vê-los. Ele não conhecia Lilibet, sua neta, e conhecê-la pela primeira vez foi muito emocionante - foi uma coisa maravilhosa”, disse a fonte.

Fontes do palácio também revelaram que o duque e a duquesa de Sussex são financeiramente independentes da família real e acredita-se que pagaram sua própria passagem para o Jubileu de sua casa na Califórnia.