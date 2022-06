Paulo Gustavo terá trabalho póstumo (e inédito) lançado pelo Amazon Prime Video

O último trabalho inédito do ator Paulo Gustavo, morto em maio do ano passado vítima de covid-19, será lançado em breve pelo Amazon Prime Video: o filme “Filho da Mãe”.

Trata-se de um documentário sobre a relação do comediante com sua mãe, Déa Lúcia. A obra vai explorar a influência que ela teve em sua vida artística e pessoal, desde o lançamento da peça de teatro “Minha Mãe é uma Peça”, em 2006, até os últimos momentos do ator.

“O filme será uma jornada muito emocionante, mas também muito engraçada, assim como a vida e a obra de Paulo Gustavo, algo que todos os brasileiros e fãs ao redor do mundo terão o prazer de assistir”, explica a chefe de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda

“Filho da Mãe” também vai apresentar materiais inéditos de sua jornada, depoimentos de amigos e familiares, além de sua vida com o marido Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu.

“É uma honra imensa poder contar a história do inesquecível e inigualável Paulo Gustavo. Foi um verdadeiro privilégio finalizar um projeto pessoal criado por ele e sua mãe e contar com o apoio e orientação de sua família durante todo o processo”, diz Miranda.

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Tem também os episódios finais da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e trouxe o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) para o elenco da terceira temporada. Para promover o último episódio, o criador da série, Eric Kripke, e parte do elenco virão ao Brasil - veja quando.

