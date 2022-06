‘Pantanal’: Cramulhão vai revelar a verdadeira identidade de Tenório

Que Tenório (Murilo Benício) não é nenhum santo todos sabem, mas um segredo será revelado sobre o vilão nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”.

Ao que parece, durante uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), Trindade (Gabriel Sater) vai cantar uma música que revelará quem matou os pais do grileiro. Na cena, o milionário pede para que o peão, que está acompanhado de Tibério (Guito), toque uma moda de viola nova e, então, Trindade ouve um conselho do Cramulhão e começa a cantar a música sobre um boinha e o filho de um Gato.

Pantanal: Música de Trindade (Gabriel Sater) revela crime de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

A canção vai mexer com os sentimentos de Tenório, que começa a chorar. Enquanto a música toca, Roberto (Cauê Campos), filho do vilão, começa a investigar alguns documentos deixados pelo pai em São Paulo.

Roberto encontra os documentos e começa a ler cada um deles e acaba se deparando com a história da morte de Gato, a mesma da música cantada por Tibério e Trindade. O jovem não encontra o nome do pai nos documentos, mas acredita que ele seja o culpado: “É coincidência demais, mãe. O mesmo acidente, as datas, a região... Tudo indica que esse menino que matou o Gato é o meu pai”, afirma para Zuleica (Aline Borges).

Pantanal: Roberto (Cauê Campos) descobre que o pai é um criminoso (Divulgação/Globo)

Enquanto isso no Pantanal, José Leôncio explica a música para todos que estão na moda de viola: “Boinha é o filho de bóia fria”. Ao ouvir a conversa, Tenório completa dizendo que o gato é o chofer de caminhão que aluga os bóia fria para trabalhar nas lavouras”. Por fim, o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) afirma que a canção diz que o filho do bóia fria matou o Gato e o vilão lamenta dizendo que a vida é feita de tragédia: “Na verdade, ela é feita mais de tragédia que outra coisa”, dirá ele.

Porém, Mariana (Selma Egrei) não acredita na história da música. “Tudo bem que a vida não seja nenhum faz de contas. Mas daí a você acreditar que um molecote do quê? Dos seus dez, doze anos, seja capaz de tirar a vida de um homem por vingança já é demais”, vai declarar a avó de Jove.

No final da cena do remake da Globo, descobrimos que Tenório cometeu um crime quando era criança.

