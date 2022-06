Jojo Todynho mostra look de viagem e chama a atenção no aeroporto

Jojo Todynho com vestido amarelo no aeroporto (Reprodução/Rede Social)

Jojo Todynho mostrou que gosta de viajar confortável. Nesta quinta-feira (30), a ex-participante da “Dança dos Famosos” foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro e chamou a atenção com o seu look despojado.

Ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a famosa apareceu com um vestido amarelo estampado e para não sentir o friozinho dentro do avião, ela optou por usar uma jaqueta de couro clássica.

Buscando sempre ser próxima dos fãs, Jojo parou para conversar com os seus admiradores e também para tirar algumas fotos para as redes sociais.

No aeroporto, Jojo Todynho atende seus fãs (Victor Chapetta/Reprodução/Rede Social)

Vale destacar que essa não foi a primeira vez que o look de Jojo fez sucesso durante uma viagem. Em março deste ano, a funkeira surgiu andando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de chinelos. Além do calçado, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” estava com um look despojado, composto por camiseta e calça branca e chinelos.

Deixando o guarda-roupa um pouco de lado, Jojo Todynho, que agora vai usar o sobrenome Maronttinni, está com uma nova música nos players de mídia. Diferente daquilo que os fãs estão acostumados, ela decidiu mostrar que é versátil e lançou um pagode chamado “De Onde eu Venho”.

“‘De onde eu venho’ é uma música que reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida”, disse Jojo durante o lançamento do single.

A famosa revelou ainda que o novo trabalho musical é algo que ela sonhava e que traz sua essência: “O meu álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste, pois as músicas escolhidas são bem ‘raiz’, bem o que eu escuto desde pequena. Não vejo a hora de estarem todas as músicas na pista”, finalizou a cantora.

