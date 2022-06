Jesuíta Barbosa afirma que teve problemas para aceitar o seu corpo

Jesuíta Barbosa revele que tinha problemas com o corpo (Reprodução/Globo)

Jesuíta Barbosa, protagonista do remake de “Pantanal”, acabou fugindo um pouco dos bastidores da novela da Globo para revelar alguns detalhes pessoais.

Aos 31 anos, o ator, que interpreta o personagem Jove, contou durante uma entrevista ao jornal O Globo que durante muito tempo enfrentou problemas com a balança e demorou para aceitar seu corpo.

“Demorei a aceitar minha magreza, mesmo em nossa sociedade gordofóbica. Não conseguia tirar a camisa em público. Foi o teatro que me deu a liberdade individual e física. Hoje, até gosto da minha beleza estranha”, confessou o famoso.

Já sobre a criação do personagem para o remake, Jesuíta disse que aproximou o personagem de sua vida real, imprimindo algumas de suas características: “Não podia fazê-lo alegre, para fora, o que, aliás, está longe de mim, sou introspectivo. Aproximei-o de mim. As pausas dele distanciam da coisa da novela, né? Às vezes, acho que não sei fazer novela... Mas gosto da frequência mais baixa do Jove”, contou o ator.

Juma e Jove

No capítulo deste sábado (02), Jove (Jesuíta Barbosa) vai tentar se reaproximar de Juma (Alanis Guillen) e ao chegar na tapera ele vai se surpreender ao ser recepcionado de maneira carinhosa pela filha de Maria Marruá (Juliana Paes).

Mas, a mudança de comportamento de Juma tem um motivo. Antes da chegada de Jove, a protagonista de “Pantanal” ouvirá do Velho do Rio (Osmar Prado) que ele quer ter um bisneto e, desta forma, ela acaba perdendo a virgindade com o herdeiro de Madeleine (Karine Teles) e deve encarrar uma “maratona sexual”.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) perde a virgindade com Jove (Jesuíta Barbosa) (Reprodução/Globo)

Na cena, Juma vai afirmar que quer engravidar do mocinho da novela da Globo: “Ele [Velho do Rio] disse que eu estou certa em não ir embora daqui e ele disse que, se eu der um marruazinho a ele, ele vai pegar ele pela mão, que nem fez comigo quando eu era pitiquita”, contará ela sobre a conversa com a entidade.

Em seguida, Juma assume que não quer perder o amado: “Eu quero você, Joventino... Eu quero ficar prenha de você... Quero ter um filho seu”, afirma a mocinha, beijando o amado. Após a declaração, Jove e Juma caminham em direção ao rio, onde ela perde a virgindade.

