Internauta acusa Murilo Huff de não cuidar do filho; sertanejo se irrita e rebate

O sertanejo Murilo Huff foi acusado por uma internauta de não cuidar do filho Léo, de 2 anos de idade, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, morta em novembro de 2021 em um acidente aéreo.

No Twitter, Murilo pediu para que os fãs o mandassem fotos usando um colar, enviado aos seus fã-clubes. O artista recebeu, porém, uma mensagem que o tirou do sério: “Vão cuidar do Léo. Moço nem participa [da vida] do menino. Deus me livre”, escreveu uma usuária da rede.

Vão cuidar do leo moço nem participa do menino Deus mim livel — Sonia (@Sonia714149731) June 29, 2022

Murilo não perder a chance e rebateu: “Vai cuidar você da sua vida, velha maluca”.

Vai cuidar vc da sua vida velha maluca. — Murilo Huff 💣 (@murilohuff) June 29, 2022

Muitos internautas apoiaram Murilo após a resposta direta dada à mulher. Confira alguns dos tweets:

Esse povo sem noção. Habla mesmo — D.Gabiii🌍⭐🦋 (@Gabiii_c33) June 29, 2022

Rachei de rir aqui kkkkkk meu Deeeus 🤣🤣😂

ISSO AÍ PAI DO LÉO, você é o melhor cara



E preocupa não que o Léo tá em ótimas mãos e tem o melhor papai da história — @Helinara (@HelinaraSantos) June 30, 2022

A resposta de milhões — Aline 💣 (@AlineFacina) June 29, 2022

esse povo só sabe dar palpite nas coisas e nem se quer sabe como é a sua vida pessoal p tá falando merda! você é o melhor pai que leozinho poderia ter, meu amor!! 🤍 — maju e gabi 💣 (@criasdohuff) June 30, 2022

Léo caipira

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, compartilhou com seus seguidores no Instagram no último dia 16 fotos da festa junina que fez ao lado de familiares. Entre eles estava o pequeno Léo devidamente caracterizado como caipira: “Arraiá da vovó”, escreveu ela em uma das postagens.

Dona Ruth compartilhou fotos da festa junina que fez ao lado da família (Reprodução/Instagram)

Desde que Marília Mendonça morreu, em um acidente de avião, em novembro do ano passado, a avó compartilha a guarda de Léo com Murilo Huff.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça estava em uma avião, acompanhada de outras quatro pessoas, quando a aeronave falhou e caiu em Piedade de Caratinga, cidade de Minas Gerais, em novembro de 2021.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos em acidente aéreo em Minas Gerais Divulgação

Ela tinha 26 anos e deixou o filho Léo, que fez dois anos em dezembro. A tragédia abalou todo o País, ultrapassando fronteiras de quaisquer gêneros musicais.

De acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a sertaneja deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, diversas parcerias inéditas vêm sendo lançadas, de parceiros de gênero - como Lucas Lucco - a artistas internacionais - como Dulce María.

