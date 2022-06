Fernanda Gentil lamenta morte de cachorra e faz homenagem comovente: ‘Para sempre no coração’

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil usou suas redes sociais para fazer uma homenagem de despedida a sua cachorra, Nala, que morreu na quinta-feira (29). A cadela, da raça golden retriever, estava com 16 anos e teve que amputar uma das patas por causa de um tumor maligno. No seu depoimento, a dona comoveu os fãs: “Para sempre no coração”.

No seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou uma carta na qual declarou seu amor pela cachorra e mostrou registros de quando Nala ainda era pequena. “É só ir arrastando pro lado… e se no final puder mentalizar um pensamento muito muito muito bom pra ela lá em cima, eu agradeço demais…”, pediu a apresentadora na legenda da publicação.

No texto, ela escreveu: “Você foi o que de mais incrível eu poderia ter nessa vida de parceira. O que de mais fiel eu poderia ter de cumplicidade. O que de mais alegre eu poderia ter de companheira. Nala, você não só viveu quase 16 anos comigo... você dividiu quase 16 anos da minha vida comigo. Te peguei como uma menina de 20 anos, te vi partir como uma mulher de 35. Você viu Lucas chegar, Gabriel chegar. Você viu minhas mudanças e transformações. Seu pelo absorveu tantas lágrimas minhas... seu focinho encostou em tantos sorrisos meus - por mais que isso me deixasse com alergia. Mas por você eu ficava com alergia com alegria”, disse.

“Você se foi, e com você foi uma das fatias mais completas da minha vida. Uma fatiaa com muita correria, mergulhos na praia, bolinha pela casa, saltos na nossa barriga, xixis de emoção, bromélias comidas, jantares roubados e de novo, uma parceria como nunca tive”, continuou a apresentadora.

“Filha, esse é o texto mais doloroso que já escrevi pra você, e as lágrimas não me deixam mentir... eu queria que você durasse mais 16, 17, 18 anos, queria que você não tivesse passado por tudo isso nesses últimos tempos, e acima de tudo queria que você não sofresse.”

No fim, ela destacou que a cachorrinha estará para sempre em seus pensamentos. “Nala, você vai estar pra sempre, mesmo, eu juro, na minha cabeça, no meu coração e na minha pele onde fiz questão de tatuar seu rostinho me olhando; essa é a lembrança que mais vou gostar de ter. Seu olho no meu olho, sua cabeça com a minha, e seu coração com o meu. Só a gente sabe - e sabe mesmo - a conexão sobrenatural que a gente construiu. E ela vai continuar sendo assim; em outra esfera, você aí em cima e eu aqui embaixo, até te encontrar de novo. Enquanto isso prometo não esquecer da aula de vida que você me deu”, declarou.

