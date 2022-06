Entenda por que ‘House of the Dragon’ está sendo classificada como uma cópia fiel do livro

'House of the Dragon' Foto: Divulgação

A HBO planeja retornar a Westeros com ‘House of the Dragon’, pré-sequência ambientada cerca de 200 anos antes da série original, ‘Game of Thrones’. Inspirada no livro ‘Fire & Blood’, de George RR Martin, a série detalha os eventos da Dança dos Dragões, um combate travado entre facções rivais da dinastia Targaryen, que estava então no auge de seu poder.

A responsabilidade estará a cargo do escritor Ryan Condal, contratado pela HBO, que atuará como roteirista ao lado de Miguel Sapochnik, que dirigiu os principais episódios de ‘Game of Thrones’ como ‘Battle of the Bastards’ e ‘The Winds of Winter’. ‘House of the Dragon’ estreia na HBO e HBO Max em 21 de agosto.

Coincidência ou não, Condal foi também a escolha de George RR Martin, já que os dois se conhecem há muito tempo e que o mais interessante é que Condal já conhecia sua obra.

Condal tem a pretensão de manter a série fiel ao trabalho de Martin. “Para mim, era tudo uma questão de confiança”, disse ele.

“Foi uma relação de escrita única porque George era o autor do material original. E eu prometi a ele desde o início que vou tornar o material o mais fiel possível, entendendo que certas coisas precisam mudar, mudar e ser inventadas porque estamos colocando isso em um meio visual. Não é mais um livro de história”, ele continua.

Condal revelou quais pontos como e por onde o começar da história foram vistos diretamente com Martin. “Tivemos alguns debates saudáveis no início, sobre o tipo de formação de como a série seria estruturada e como essa história em particular seria contada”, disse Condal.

“É realmente interessante porque você pode realmente servir a adaptação, ser extremamente fiel a ela, mas ainda trazer muita invenção para ela, apenas pela forma como a história é contada”, acrescentou ele.

De fato parece que ‘House of the Dragon’ está sendo uma boa adaptação de ‘Fire & Blood’. Há, por exemplo, um elenco enorme de personagens, e não parecem ter sido cortados ou combinados, mas até agora parece que todo mundo irá participar.