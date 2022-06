Atriz de Stranger Things comenta decisão da Suprema Corte sobre direito constitucional ao aborto

Maya Hawke, que interpreta Robin Buckley em ‘Stranger Things’, deu uma recente entrevista ao programa de tv americano The Tonight Show. Em conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a atriz comentou sobre a recente decisão da Suprema Corte americana de votada na última sexta-feira, 24, que retirou um direito assegurado há mais de 50 anos no país.

A decisão da Suprema Corte norte-americana oferece aos estados a decisão de criminalização ou não do aborto. Ou seja, na prática, esse direito saiu das mãos dos cidadãos e está nas mãos dos governos regionais. Lembremos que foi em 1973 que a maioria dos juízes entenderam que o direito ao aborto estava implícito no direito de privacidade das pessoas, protegido pela 14° emenda da Constituição.

Maya Howkye, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, mencionou que estava conversando com sua mãe em preparação para esta aparição no programa e explicou que ela e Thurman acabaram discutindo o artigo de opinião do The Washington Post , que Thurman escreveu em setembro de 2021, sobre um aborto que a atriz descreveu ter feito no final da adolescência.

“Acabamos de falar sobre a decisão da Suprema Corte e este ensaio que minha mãe escreveu alguns meses atrás, quando eles estavam colocando mais restrições ao acesso ao aborto, e isso meio que precedeu tudo isso”, lembrou Hawke, 23 anos.

“Minha mãe escreveu este ensaio muito bonito sobre o aborto que ela fez quando era muito jovem, e sobre como se ela não tivesse feito isso, ela não teria se tornado a pessoa que ela se tornou, e eu provavelmente não existiria”, disse a atriz.

“Ela falou também como a vida de ambos os meus pais teria sido totalmente prejudicada se ela não tivesse acesso a cuidados de saúde seguros e legais. É claro que as pessoas ricas sempre poderão fazer abortos, mas muitas pessoas, por causa dessa decisão desta semana, não apenas não serão capazes de perseguir seus sonhos, mas também perderão suas vidas e ficarão inseguras. E eu só queria dizer isso, tipo, foda-se a Suprema Corte”, disse a atriz de Stranger Things.

Maya foi aplaudida pela plateia presente na gravação do programa e continuou: “Vamos continuar lutando e vamos vencer, como nossas avós fizeram”.

No artigo, a atriz Uma Thurman compartilhou publicamente que fez um aborto no final da adolescência na Alemanha, depois que engravidou de um homem mais velho enquanto morava no exterior para um trabalho de atriz.

“O aborto que fiz na adolescência foi a decisão mais difícil da minha vida, que me causou angústia na época e que me entristece até agora, mas foi o caminho para a vida cheia de alegria e amor que experimentei”, escreveu a atriz.