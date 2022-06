Após cinco meses trabalhando com pai, filho de Faustão assina contrato com Band

O filho do apresentador Faustão, João Silva, 18 anos, postou em seu Instagram uma foto da assinatura do seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

João já vinha trabalhando com o pai em seu programa na Band há cinco meses. Quando começou a apresentar seu programa no canal, Faustão havia anunciado que levaria seu filho para trabalhar com ele sem contrato para ver se o garoto iria levar o trabalho a sério.

Ontem, ele compartilhou a foto da assinatura do primeiro contrato de sua vida. “Muito feliz de assinar meu primeiro contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nunca vou me esquecer do dia 29 de Junho de 2022!”, disse.

Nos comentários, famosos globais lhe desejaram sorte nessa nova empreitada, como Angélica e Luciano Huck e Ivete Sangalo.

LEIA TAMBÉM: João Gordo aparece usando máscara de inalação e oxímetro e diz sofrer de doença pulmonar crônica

Faustop

Além de atuar com o pai em seu programa, João Guilherme está apresentando, desde a semana retrasada, uma nova atração no Youtube da Band, o Faustop, onde ele traz os melhores momentos do programa diário do pai.

No último programa, disponibilizado no domingo, ele mostrou as imagens de Lulu Santos, Nando Reis, Lobão e Paulo Ricardo, que já estiveram no novo palco do Faustão e são figurinhas carimbadas do programa na Globo.

João disse que esse novo trabalho está sendo muito importante neste momento, em que ainda está iniciando sua carreira na TV e tem muito o que aprender. ”É o primeiro passo para a autonomia de conseguir fazer alguma coisa sozinho”, disse.

O novo programa foi feito em formato exclusivo para ser exibido na Internet e não será exibido na TV aberta.

Pode interessar também: