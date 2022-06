‘A Fazenda’: Fernanda Medrado fala se voltaria para uma nova edição do reality

Fernanda Medrado ficou marcada por sua desistência durante a 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, que aconteceu em 2021 e quase um ano após a estreia do programa ela resolveu falar sobre o tema e pediu uma nova chance ao diretor Rodrigo Carelli.

Durante uma entrevista ao Link Podcast, comandado por Lucas Selfie no YouTube, a rapper chorou ao falar sobre o motivo de sua saída e disse que não é uma pessoa fraca.

“Eu não sou fraca, eu estive fraca, tem uma grande diferença. Se ele entender isso, eu acredito que as portas vão estar sempre abertas para novas oportunidades. Quando eu desisti, eu mexi com todo um jogo dele, mas não foi porque eu quis, a última coisa que eu queria fazer era desistir”, contou a famosa.

A artista disse ainda que espera que Rodrigo não tenha raiva dela e não lembra exatamente como foi o dia de sua desistência do reality show: “Eu não sei o que aconteceu, eu tenho um branco desse momento. Eu não lembro nem o que a psicóloga falou para mim”.

Para ela, entrar no “A Fazenda” foi a realização de um sonho, já que o programa ajudaria a se tornar ainda mais conhecida: “Eu esperei pela minha vida toda por uma oportunidade como essa. Eu sou artista independente, é muito difícil conseguir se manter sozinha, eu que invisto nas minhas coisas, nos meus trabalhos”.

Mas, o principal motivo segundo Fernanda Medrado foi o psicológico: “Eu já entrei com o psicológico abalado, eu entrei com coisas que eu tinha passado aqui fora que foram muito pesadas no meu relacionamento”, completou a cantora.

Por fim, Fernanda pediu uma nova chance para o diretor do reality show apresentado por Adriane Galisteu, mesmo sabendo que não será na próxima edição do programa, que estreia em setembro.

“Vai ter uma Fazenda daqui uns dez anos que eu vou poder entrar? Pode ser daqui dez, vinte, trinta anos, porta que se fecha, se abre”, disse a famosa.

