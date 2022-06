Sessão da Tarde: ‘Minions’ é uma das poucas animações a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares no cinema

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (29) o filme “Minions”, lançado em 2015. A animação conta com as vozes originais de Sandra Bullock (”Miss Simpatia”), Jon Hamm (”Mad Men”) e Michael Keaton (”Batman”).

O filme conta a história de Gru, um homem que vê seu orgulho ferido quando alguém rouba a pirâmide de Gizé. Para se tornar mais impressionante, ele planeja roubar a Lua. Para isso, ele conta com a ajuda de um cientista e de seres amarelados chamados de “minions”.

Confira cinco curiosidades sobre “Minions”, segundo o IMDb:

Bilionários

Este foi o primeiro filme de animação não produzido pela Disney/Pixar a conseguir arrecadar mais de 1 bilhão de dólares ao redor do mundo - um feito inesperado e que não precisou de relançamento para conseguir isso. Somente outras duas animações conseguiram o mesmo feito: “Toy Story 3″ e “Frozen: Uma Aventura Congelante”.

Referência a franquia principal

Os três minions protagonistas foram criados com base na personalidade das três garotinhas dos filmes “Meu Malvado Favorito”: Margo, Agnes e Edith. A ideia era que eles realmente se parecessem com elas.

Homenagem aos Beatles

Em uma cena, os minions estão saindo do esgoto na Abbey Road, em meio a famosa faixa de pedestres apresentada no álbum de mesmo nome dos Beatles. Contudo, os artistas são mostrados em ordem diferente da capa do álbum - a evidência são os pés de Paul McCartney, que estão na ordem errada.

Idioma original

Os diretores da animação, Pierre Coffin e Chris Renaud, escreveram uma linguagem própria para os minions, chamada “minion-ese”. Ela é uma mistura de inglês, espanhol, francês, filipino e um pouco de italiano. Cada palavra que os minions falam no filme é possível traduzir em uma palavra real, caso alguém conheça os maneirismos dos cinco idiomas.

