Primo diz que Wanessa assumiu namoro com Dado Dolabella para a família: ‘Todo mundo sabe’

Nathan Camargo, primo da cantora Wanessa Camargo, diz que ela assumiu para a família que está namorado o ator Dado Dolabella. A revelação foi feita durante uma entrevista para o podcast “A Hora da Venenosa”, apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás. “Todo mundo sabe que eles estão juntos”, disse o entrevistado.

Wanessa, que tem 39 anos, anunciou no fim de maio a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento. Na ocasião, eles divulgaram um texto em conjunto nas redes sociais falando que a decisão ocorreu em comum acordo.

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal”, dizia o texto.

Desde então, a cantora destacou que estava focada no processo de aceitação dos filhos sobre a separação. “Neste momento a gente está lidando com outro processo, está muito cedo para sentir qualquer coisa. Eu e Marcus estamos tentando com que as crianças tenham um momento, dentro disso, mais tranquilo possível”, disse ela.

Agora, na entrevista ao podcast, o primo de Wanessa, que é filho do cantor Luciano, disse que o relacionamento dela com Dado Dolabella já é de conhecimento de toda a família e que os dois, inclusive, foram convidados para seu casamento com a influenciadora Izabella Camargo, no início deste mês.

No entanto, segundo Nathan, o novo casal não foi à cerimônia porque os filhos de Wanessa estavam doentes.

Wanessa e Dado namoraram em 2000 e, entre idas e vindas, terminaram oficialmente o relacionamento em 2004. Na época, o pai da cantora, Zezé Di Camargo, se posicionou publicamente contra o namoro dos dois.

