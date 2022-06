‘Pantanal’: Juma perde a virgindade no rio e pede filho para Joventino

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) perde a virgindade com Jove (Jesuíta Barbosa) (Reprodução/Globo)

O relacionamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) entra em uma nova fase e, depois de ter sua primeira vez com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira), a menina-onça vai mudar de ideia sobre ser mãe.

No capítulo deste sábado (02), Joventino vai tentar se reaproximar de sua amada e ao chegar na tapera ele vai se surpreender ao ser recepcionado de maneira carinhosa pela filha de Maria Marruá (Juliana Paes).

Mas, a mudança de comportamento de Juma tem um motivo. Antes da chegada de Jove, a protagonista de “Pantanal” ouvirá do Velho do Rio (Osmar Prado) que ele quer ter um bisneto e, desta forma, ela acaba perdendo a virgindade com o herdeiro de Madeleine (Karine Teles) e deve encarrar uma “maratona sexual”.

Em "Pantanal", Velho do Rio (Osmar Prado) pede um bisneto para Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

Na cena, Juma vai afirmar que quer engravidar do mocinho da novela da Globo: “Ele [Velho do Rio] disse que eu estou certa em não ir embora daqui e ele disse que, se eu der um marruazinho a ele, ele vai pegar ele pela mão, que nem fez comigo quando eu era pitiquita”, contará ela sobre a conversa com a entidade.

Em seguida, Juma assume que não quer perder o amado: “Eu quero você, Joventino... Eu quero ficar prenha de você... Quero ter um filho seu”, afirma a mocinha, beijando o amado. Após a declaração, Jove e Juma caminham em direção ao rio, onde ela perde a virgindade.

No remake de "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) assume que está apaixonada por Jove (Jesuíta Barbosa) (Reprodução/Globo)

Na cena do remake, Jove também afirma que ama a protagonista de “Pantanal”, mas que não pode morar na tapera: “Eu não vou te deixar nunca na vida, Juma... Mas eu não posso ficar aqui... Com você”. Ela tenta convencê-lo do contrário: “Fica mais eu... Aqui... Eu quero te ter... Eu quero você”.

Por fim, ao retornar para a tapera, Jove afirma que nunca vai cansar de repetir o quanto ama Juma: “Eu nunca vou cansar de repetir o quanto eu te amo, Juma... O quanto eu sempre te amei, Juma Marruá”. Já ela fala sobre a primeira vez com ele: “Se eu soubesse que era bão assim... Num tinha esperado tanto”, comenta ela, entregando-se ao amado outra vez.

