Netflix anuncia data de estreia da 2ª temporada de ‘Rebelde’

Todo mundo pronto para essa notícia? A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 29, que a espera pela 2ª temporada de ‘Rebelde’ finalmente terminou para os fãs: a data de estreia dos novos episódios é dia 27 de julho. Veja abaixo o clipe divulgado.

A primeira temporada da série estreou na plataforma em janeiro de 2022 e os fãs já estão ansiosos por mais aventuras na prestigiada Elite Way School.

A série ‘Rebelde’, assim como a novela de mesmo nome que foi ao ar na TV, segue uma nova geração de alunos que frequentam a prestigiada Elite Way School enquanto tentam o seu melhor para vencer a Batalha das Bandas para se tornarem estrelas musicais.

A série é baseada na novela mexicana de mesmo nome que foi ao ar entre 2011 e 2012 (com mais de 410 episódios produzidos) que é baseada em uma série argentina.

Mas, é claro, os adolescentes têm suas próprias lutas pessoais enquanto tentam navegar por amizades e amor. Não ajuda os alunos do EWS terem uma ameaça familiar chamada Lodge tentando impedi-los de atingir todo o seu potencial.

Juntamente com o anúncio da segunda temporada, feito em janeiro deste ano, recebemos a notícia do primeiro novo membro do elenco para a segunda temporada. Foi anunciado que Saak Music, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e é amplamente conhecido no TikTok e no YouTube, se juntou ao elenco.

É provável que a primeira e a segunda temporada tenham sido filmadas relativamente próximas. Além disso, temos uma série de perguntas que precisam de respostas na segunda temporada: