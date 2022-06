Mariana Goldfarb homenageia Grazi Massafera em seu aniversário de 40 anos

Ao completar 40 anos de idade nesta terça-feira (28), Grazi Massafera ganhou uma homenagem de Mariana Goldfarb, atual parceira de Cauã Reymond, nas redes sociais. O ator, ex-parceiro de Grazi, e a modelo estão casados desde 2019.

Ao felicitar a atriz, Mariana usou uma foto da atriz dentro da caixa de uma boneca e registrou sua mensagem em um story do Instagram. “Parabéns, Grazi. Muita luz, sucesso, saúde e amor nessa nova fase. Que o universo continue te abençoando grandemente”, escreveu a modelo.

Story de Mariana Goldfarb no Instagram.

Fruto no relacionamento de Cauã e Grazi, dentro do período em que ficaram juntos entre 2007 e 2013, a filha do ex-casal, Sofia, possui 10 anos de idade. Embora não estejam mais juntos, a relação da família é completamente saudável.

“A gente tem que normalizar! É família. A família tem vários jeitos. O importante é a convivência ser saudável e positiva. Não tem mistério, segredo”, afirmou Mariana em fala recente.

40 anos de vida de Grazi Massafera

Ao completar mais um ano de vida, a atriz global registrou uma foto em seu Instagram, parabenizando a si mesma por seu aniversário de 40 anos. Com um leve sorriso no rosto, a atriz atualizou seu feed na rede social.

“Feliz meu dia! Que seja leve, potente e cheio de desafios que eu amo! Bem-vindo 4.0. Recebendo tanto carinho e amando as mensagens lindas. Obrigada”, escreveu Grazi na legenda de sua foto.

Diversos colegas da atriz depositaram suas mensagens de carinho nos comentários. Monica Martelli, Flávia Alessandra e Fernanda Gentil foram algumas das que deixaram seus “parabéns” à atriz.

“Ah, essa potência de mulher de essência de talento de maternidade de filha de amiga e de beleza (deixei por último porque é o mais obvio e ao mesmo tempo o menos importante!). Te amo te torço te admiro!!! Feliz dia! Lindo ciclo”, escreveu Fernanda Gentil.