Marcelo foge de parceria com Tenório, mas acaba mudando para o Pantanal

Marcelo, personagem interpretado por Lucas Leto no remake de “Pantanal”, vai descobrir os verdadeiros motivos que fizeram Tenório (Murilo Benício) recusar por tantos anos o filho trabalhando em suas terras.

No capítulo desta quarta-feira (29), o zootecnista tirará o grileiro do sério ao descobrir que o pai trabalha na ilegalidade e vende terras para um político. Na cena, o filho de Zuleica (Aline Borges), que já andava desconfiado com o motivo de o pai não querer cultivar nas terras, terá a confirmação de que ele atua fora da lei.

Com a descoberta, Marcelo vai se recusar a trabalhar nas fazendas do pai e quase apanhará após ofender Tenório. Na novela da Globo, o jovem vai chamar o veterano de sacana.

Tudo deve acontecer durante o jantar, quando Tenório dirá ao primogênito para eles trabalharem juntos nos negócios. Ao ouvir a proposta, o universitário irá responder rapidamente: “Melhor ser empregado do que cúmplice. E o meu pai nunca passou de um grande sacana”, dirá ele.

Na cena do remake, que vai ao ar nesta quarta-feira (29), o grileiro perde a paciência e parte para cima do filho mais velho. Mas, o personagem de Lucas Leto se defende e diz para o pai não levantar a mão para ele. Cheio de raiva, Tenório rebate: “Então você bata nessa boca, seu moleque”.

Depois desta briga, Tenório consegue convencer o filho de Zuleica a viajar para o Pantanal e, com isso, o destino de Guta (Julia Dalavia), que estava pronta para ir embora do bioma, muda e ela acaba ficando ao lado do seu verdadeiro amor, que para ela ainda é seu meio-irmão.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original escrito por Benedito Ruy Barbosa. A trama original foi exibida em em 1990 pela extinta Manchete.

